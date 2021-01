Kolíková Ficove tvrdenia odmieta, súdy nerozhodujú na základe politických objednávok

Vizitka Slovenska

Šikuta Klimentov prejav rešpektuje

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) odmieta akékoľvek tvrdenia o vyšetrovaní a rozhodovaní súdov na politickú objednávku. Podobné vyhlásenia považuje za nebezpečné politikárčenie, ktoré spochybňuje nezávislú prácu polície, prokuratúry a súdov. Uviedla to v reakcii na tlačovú besedu predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica v pondelok 25. januára.Stanovisko ministerky agentúre SITA poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. bol podľa Fica politicky zlikvidovaný. Rozhodujúcu úlohu pri väzbe, zadržaní a obvinení Dušana K. podľa neho zohral sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraj Kliment a prokurátor Ondrej Repa. Sudca Kliment v reakcii pre Denník N okrem iného napísal, že je vizitkou Slovenska, že sudca NS SR musí brániť svoju profesionálnu česť voči takýmto útokom a sudcovia, prokurátori a policajti podozriví z korupcie sú pomaly vnímaní a prezentovaní ako obete justičnej mafie, svojvôle a politické obete.„Rovnako je vizitkou tohto štátu, že tieto opakované útoky sú dlhodobo tolerované zo strany ministerky spravodlivosti, predsedu NS a súdnej rady,“ dodal.Ministerka spravodlivosti je presvedčená, že pevným základom justičného systému sú kvalitní, čestní ľudia, či už ide o sudcov alebo justičný personál. „Každého takéhoto človeka v systéme si vážim a samozrejme, že ich budem vždy brániť, či chrániť pred politickými útokmi,“ pokračovala.„Ak je ktokoľvek presvedčený, vrátane poslanca Fica, že rozhodnutie súdu bolo nezákonné, dovoľujem si ho upozorniť, že žijeme v demokratickej spoločnosti. To znamená možnosť následného prieskumu rozhodnutia nadriadeným súdom, ďalej ústavným súdom až po možný prieskum na Európskom súde pre ľudské práva,“ doplnila.K vyjadreniam sudcu Klimenta sa pre agentúru SITA vyjadril aj predseda NS SR Ján Šikuta. Ten rešpektuje slobodu prejavu sudcu, a to aj s ohľadom na legislatívne zmeny, ktoré sudcom umožňujú vyjadrovať sa aj v živých súdnych veciach.„Čo sa týka kreovania senátu, predseda Najvyššieho súdu vylučuje akékoľvek manipulácie pri prideľovaní predmetného spisu. Trestná vec napadla do senátu 4T Najvyššieho súdu, ktorý bol pre práceneschopnosť jednej členky senátu 4T a karanténu druhej členky senátu 4T doplnený zastupujúcimi sudcami v zmysle rozvrhu práce,“ zdôraznil Šikuta. Jeho stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.