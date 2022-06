Kolíková hovorí o Matovičovom „bager balíčku“, jeho posúdenie Ústavným súdom SR považuje za dôležité

Národná rada SR 22. júna prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa. Poslanci tak nevyhoveli jej pripomienkam, aby sa zo zákona vypustili ustanovenia účinné až od 1. januára budúceho roka. Prorodinný balík sa tak zavedie v plnej miere, ako ho navrhoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Za zákon v pôvodnom znení, teda bez zohľadnenia pripomienok hlavy štátu, následne hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 25 zákonodarcov a 39 poslancov sa hlasovania zdržalo. Na prelomenie veta bolo potrebných najmenej 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa domnieva, že je dôležité, aby sa tzv. prorodinný balík dostal pred Ústavný súd SR „Ja v prvom rade tento balíček neviem nazvať ani prorodinný, ani protiinflačný, ale nazvala by som ho skôr ako 'bager balíček'. Myslím si, že je dôležité, aby sa dostal pred ústavný súd, a aby sa tento súd osobitne vyjadril k pravidlám, ktoré tu boli hrubo porušené,“ uviedla ministerka na sociálnej sieti.Podľa ministerky Kolíkovej na základe rozhodnutia prezidentky, že by mal tento zákon smerovať na ústavný súd, štandardne možno predpokladať, že príde aj s návrhom na pozastavenie účinnosti.„Takže je v tomto momente otázne, či vôbec tu nejaké opatrenia budú, či máme alebo nemáme rátať s viac ako miliardou na tento balíček. To je, samozrejme, obrovská neistota ohľadom financií, ktoré môžeme alebo nemôžeme použiť napríklad na platy učiteľov od budúceho roka. A je desivé, že toto sa stalo v spolupráci s fašistami," povedala Mária Kolíková v reakcii na stredajšie prelomenie veta prezidentky.