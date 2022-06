Zaujímajú vás ekonomické témy? Union prichádza s novými podcastami pod názvom Zdravý biznis

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Podcast Zdravý biznis je najnovším prírastkom medzi obľúbenými podcastmi od Unionu. Na úspech Zdravých rečí a Zdravej duše nadväzuje s užitočnými radami pre ľudí pracujúcich v oblasti finančníctva a poisťovníctva. Zároveň je však vhodný aj pre laikov, či študentov ekonomických smerov, ktorí sa chcú zorientovať vo svete financií a poznať odpovede na aktuálne otázky, ktoré im sprostredkujú odborníci.Hneď v prvom vydaní sa moderátor Štefan Modrič a jeho hosť, analytička Lenka Buchláková, venujú aktuálnej téme inflácie. Pozreli sa na jej dôvody, hovorili o vplyve vojny na Ukrajine na naše hospodárstvo, o raste cien energií, aj o tom, ako by sme sa mali správne ekonomicky správať. "Nedávno vyšla štatistika Eurostatu, z ktorej vyplýva, že 40% z toho, čo nakúpime, vyhodíme. Mali by sme teda menej plytvať. No a mali by sme sa tiež vyvarovať míňaniu na zbytočnosti – ročne vyhodíme v priemere 2300 eur," povedala analytička Buchláková v podcaste."Našim cieľom je pomôcť ľuďom zorientovať sa vo svete finančníctva a zvyšovať gramotnosť Slovákov v tejto oblasti. Hlavne v čase ekonomickej neistoty, ktorú vojna prináša, je to dôležité nielen pre finančných poradcov, ale ak pre všetkých ľudí, ktorí majú rôzne finančné produkty. Zistili sme, že naša podcasty majú vysokú počúvanosť, preto sme sa rozhodli robiť edukáciu v tejto oblasti práve touto formou a meniť tak životy Slovákov k lepšiemu," vysvetlila členka predstavenstva Unionu, Elena Májeková.Aj ďalšie plánované vydania budú zaujímavé. Môžete sa tešiť na makro ekonomiku, úspešné predajné techniky maklérov či efektívny manažment pracovného času.Informačný servis