Kolíková je pripravená riešiť akýkoľvek Haščákov návrh štandardným postupom, nevie o doručení žiadosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Akýkoľvek návrh na ospravedlnenie alebo odškodnenie zo strany podnikateľa Jaroslava Haščáka bude ministerstvo spravodlivosti riešiť štandardným postupom. Po stredajšom zasadnutí vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom SaS). Reagovala tak na informácie, že finančník bude žiadať ospravedlnenie a prípadne aj odškodnenie za stíhanie vedené voči jeho osobe.„Ja ani nemám vedomosť, že by nám taká žiadosť bola doručená," povedala ministerka s tým, že k zaujatiu postoja k celej veci potrebuje vidieť konkrétnu žiadosť a porovnať ju so skutočnosťami v spise prípadu. „Mohlo by tam byť aj veľa nepresností," dodala.Advokát Peter Kubina v utorok 11. januára informoval, že podnikateľ Jaroslav sa rozhodol uplatniť si voči štátu nárok na náhradu škody, ktorú utrpel nezákonným obvinením a následným väzobným stíhaním.Advokát v tejto súvislosti skonštatoval, že rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR zo 7. januára 2021 a rozhodnutie Generálneho prokurátora SR z 31. augusta 2021, ako aj rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu z 20. septembra jednoznačne konštatovali nezákonnosť a neopodstatnenosť vznesenia obvinenia a väzobného stíhania Jaroslava Haščáka. Podnikateľ bude žiadať Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálnu prokuratúru SR o ospravedlnenie, pričom náhradu v peniazoch bude požadovať iba v prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde.