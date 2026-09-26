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26. septembra 2026

Kolíková kritizuje Ficov tlak na Žilinku. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Kauza Očistec MIG-29 Premiér Slovenskej republiky Prokuratúra Rozpočet Sobotné dialógy

Kolíková: Je nepredstaviteľné, aby premiér posielal generálneho prokurátora na Ukrajinu. Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný ...



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kolikova2 26.9.2026 (SITA.sk) - Kolíková: Je nepredstaviteľné, aby premiér posielal generálneho prokurátora na Ukrajinu.




Ako dodala, vláda, ktorá nie je schopná predložiť vyrovnaný rozpočet, hovorí o reforme prokuratúry a útočí na generálneho prokurátora. Je podľa nej nepredstaviteľné, aby predseda vlády posielal generálneho prokurátora Maroša Žilinku na Ukrajinu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil po rozhodnutí Generálnej prokuratúry o tom, že darovaním lietadiel MiG-29 a zariadení KUB na Ukrajinu nespáchala bývalá vláda žiadny trestný čin.

Kolíková upozornila na hranice politickej kritiky


„Je naozaj nepredstaviteľné, keď premiér posiela generálneho prokurátora na Ukrajinu. Je to, samozrejme, jasný osobný útok, vytvorenie z generálneho prokurátora terč a šírenie nenávisti, ktoré už má svoju úrodu,“ uviedla Kolíková, ktorá tak odkazovala na nedávne bombové vyhrážky Žilinkovi a jeho rodine, ktoré prišli práve po útokoch premiéra na jeho osobu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v diskusii zareagoval s tým, že v ten deň prišli vyhrážky aj predsedovi vlády, a to dokonca skôr než Žilinkovi.

Kolíková podotkla, že v demokratickej spoločnosti je, samozrejme, v poriadku, keď sa diskutuje o rozhodnutí súdov a orgánov činných v trestnom konaní a môžu sa aj kritizovať. Akonáhle sa však s kritikou spája aj nenávisť a vytváranie terčov z tých, ktorých rozhodnutia sú pre niekoho nepohodlné, tak to už je podľa poslankyne veľmi nebezpečné. Kolíková súčasne vyhlásila, že súčasná vláda nemá absolútne žiadnu legitimitu.

Spomenula aj trestne stíhaných predstaviteľov


„Teraz sa tu rozprávame o tom, či má vôbec väčšinu v parlamente a či je schopná schváliť rozpočet,“ povedala Kolíková s tým, že napriek tomu vláda vyhlasuje, ako ide reformovať prokuratúru. Treba však podľa nej pripomenúť, čomu v skutočnosti súčasná vláda čelí. Gašpar, ktorý je trestne stíhaný v kauze Očistec je toho podľa nej symbolom.

Pripomenula napríklad aj šéfa Úradu vlády SR Juraja Gedru, ktorý je stále trestne stíhaný za verejné machinácie. „Aj v tomto celom treba vnímať generálneho prokurátora, ktorý rozhodnutiami chráni právny štát,“ doplnila Kolíková. Ak ide o prípad darovania stíhačiek MiG-29, za čo Žilinku posielal Fico na Ukrajinu, tak v tomto prípade prokurátor podľa Kolíkovej nič neurobil a v skutočnosti nijak nezasiahol. „Len aproboval postup orgánov činných v trestom konaní,“ uzavrela poslankyňa.











Zdroj: SITA.sk - Kolíková kritizuje Ficov tlak na Žilinku. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Kauza Očistec MIG-29 Premiér Slovenskej republiky Prokuratúra Rozpočet Sobotné dialógy
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