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26. septembra 2026
Srbsko chce predĺžiť dohodu o ruskom plyne, Vučič rokoval s Putinom
Súčasná dohoda vyprší 30. septembra, Srbsko dúfa v stabilné dodávky za výrazne nižšiu cenu, než je trhová. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Súčasná dohoda vyprší 30. septembra, Srbsko dúfa v stabilné dodávky za výrazne nižšiu cenu, než je trhová.
Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu, uviedol v sobotu prezident Aleksandar Vučič po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu.
Súčasné dojednanie vyprší 30. septembra. Srbsko sa od leta 2025, keď sa skončila predchádzajúca trojročná zmluva, spolieha na krátkodobé predĺženia.
„Verím, že po dnešnom rozhovore bude dohoda predĺžená a zabezpečíme stabilné dodávky plynu,“ napísal Vučič na Instagrame. Podľa neho Srbsko naďalej platí 318 eur za 1 000 kubických metrov plynu namiesto súčasnej trhovej ceny 868 eur.
Krajina dováža plyn aj z Azerbajdžanu a časť produkuje sama, ruské dodávky však zatiaľ nedokáže úplne nahradiť.
Belehrad zároveň rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftna industrija Srbije (NIS), v ktorej ruské firmy vlastnia 56-percentný podiel. O jeho predaji maďarskej spoločnosti MOL sa rokuje už niekoľko mesiacov.
„Hovorili sme aj o otázke NIS v nádeji, že nájdeme riešenie výhodné pre obe strany,“ uviedol Vučič.
Výnimka zo sankcií platí do 30. septembra. Vučič má 27. septembra odstúpiť z prezidentskej funkcie a kandidovať na premiéra v predčasných voľbách vyhlásených po takmer dvoch rokoch študentských protikorupčných protestov.
Zdroj: SITA.sk - Srbsko chce predĺžiť dohodu o ruskom plyne, Vučič rokoval s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu, uviedol v sobotu prezident Aleksandar Vučič po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu.
Výhodná cena
Súčasné dojednanie vyprší 30. septembra. Srbsko sa od leta 2025, keď sa skončila predchádzajúca trojročná zmluva, spolieha na krátkodobé predĺženia.
„Verím, že po dnešnom rozhovore bude dohoda predĺžená a zabezpečíme stabilné dodávky plynu,“ napísal Vučič na Instagrame. Podľa neho Srbsko naďalej platí 318 eur za 1 000 kubických metrov plynu namiesto súčasnej trhovej ceny 868 eur.
Krajina dováža plyn aj z Azerbajdžanu a časť produkuje sama, ruské dodávky však zatiaľ nedokáže úplne nahradiť.
Americké sankcie
Belehrad zároveň rieši americké sankcie proti najväčšej ropnej spoločnosti Naftna industrija Srbije (NIS), v ktorej ruské firmy vlastnia 56-percentný podiel. O jeho predaji maďarskej spoločnosti MOL sa rokuje už niekoľko mesiacov.
„Hovorili sme aj o otázke NIS v nádeji, že nájdeme riešenie výhodné pre obe strany,“ uviedol Vučič.
Výnimka zo sankcií platí do 30. septembra. Vučič má 27. septembra odstúpiť z prezidentskej funkcie a kandidovať na premiéra v predčasných voľbách vyhlásených po takmer dvoch rokoch študentských protikorupčných protestov.
Zdroj: SITA.sk - Srbsko chce predĺžiť dohodu o ruskom plyne, Vučič rokoval s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.
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