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26. septembra 2026

Polícia v JAR vyšetruje sériu úmrtí žien, pri cintoríne v meste Ekurhuleni našli desiatu obeť


Tagy: Juhoafrická polícia Sériový vrah Vraždy

Polícia zisťuje, či prípady navzájom súvisia, viaceré obete našli vyzlečené a so stopami sexuálneho násilia. Juhoafrická polícia našla v sobotu v metropolitnej oblasti Ekurhuleni východne od



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gettyimages 953092286 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Polícia zisťuje, či prípady navzájom súvisia, viaceré obete našli vyzlečené a so stopami sexuálneho násilia.


Juhoafrická polícia našla v sobotu v metropolitnej oblasti Ekurhuleni východne od Johannesburgu telo ďalšej ženy. Za uplynulé dva mesiace tam našli mŕtvych už desať žien a vyšetrovatelia zisťujú, či jednotlivé prípady spolu súvisia.

Polonahé telo objavili pri cintoríne vo štvrti Tembisa. „V tejto chvíli môžeme potvrdiť iba nález tela. Na mieste pracujú kriminalisti a všetky potrebné zložky,“ uviedla policajná hovorkyňa Brenda Muridiliová.

Obeť ubili kameňmi


Šéf polície v provincii Gauteng Tommy Mthombeni povedal, že obeť podľa prvotných zistení zrejme ubili kameňmi. Presnú príčinu smrti určí pitva. „Na prípad sme nasadili veľmi skúsených vyšetrovateľov,“ vyhlásil.

Predchádzajúcich deväť obetí tvorili prevažne ženy vo veku 20 až 39 rokov. Niektoré našli bez oblečenia a so známkami sexuálneho násilia. Prvú, 37-ročnú ženu, objavili 15. júla nahú a zviazanú sťahovacími páskami.

V súvislosti s deviatou obeťou zadržali dve ženy vo veku 31 a 38 rokov. Polícia uviedla, že tento prípad mohol súvisieť s osobnými vzťahmi.

Už vypísali odmenu


Za informácie vedúce k zadržaniu páchateľa či páchateľov ponúka polícia odmenu 400-tisíc randov (približne 21 600 eur), opozičná strana Demokratická aliancia pridala ďalších 31-tisíc dolárov.

Rodovo podmienené násilie je v JAR vážnym problémom. Krízové centrum prijalo od 1. do 16. septembra 6 782 volaní o pomoc, v priemere 424 denne, čo bolo o 21 percent viac než v rovnakom období augusta.


Zdroj: SITA.sk - Polícia v JAR vyšetruje sériu úmrtí žien, pri cintoríne v meste Ekurhuleni našli desiatu obeť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Juhoafrická polícia Sériový vrah Vraždy
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