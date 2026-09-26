|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 26.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2026
Polícia v JAR vyšetruje sériu úmrtí žien, pri cintoríne v meste Ekurhuleni našli desiatu obeť
Polícia zisťuje, či prípady navzájom súvisia, viaceré obete našli vyzlečené a so stopami sexuálneho násilia. Juhoafrická polícia našla v sobotu v metropolitnej oblasti Ekurhuleni východne od
Zdieľať
26.9.2026 (SITA.sk) - Polícia zisťuje, či prípady navzájom súvisia, viaceré obete našli vyzlečené a so stopami sexuálneho násilia.
Juhoafrická polícia našla v sobotu v metropolitnej oblasti Ekurhuleni východne od Johannesburgu telo ďalšej ženy. Za uplynulé dva mesiace tam našli mŕtvych už desať žien a vyšetrovatelia zisťujú, či jednotlivé prípady spolu súvisia.
Polonahé telo objavili pri cintoríne vo štvrti Tembisa. „V tejto chvíli môžeme potvrdiť iba nález tela. Na mieste pracujú kriminalisti a všetky potrebné zložky,“ uviedla policajná hovorkyňa Brenda Muridiliová.
Šéf polície v provincii Gauteng Tommy Mthombeni povedal, že obeť podľa prvotných zistení zrejme ubili kameňmi. Presnú príčinu smrti určí pitva. „Na prípad sme nasadili veľmi skúsených vyšetrovateľov,“ vyhlásil.
Predchádzajúcich deväť obetí tvorili prevažne ženy vo veku 20 až 39 rokov. Niektoré našli bez oblečenia a so známkami sexuálneho násilia. Prvú, 37-ročnú ženu, objavili 15. júla nahú a zviazanú sťahovacími páskami.
V súvislosti s deviatou obeťou zadržali dve ženy vo veku 31 a 38 rokov. Polícia uviedla, že tento prípad mohol súvisieť s osobnými vzťahmi.
Za informácie vedúce k zadržaniu páchateľa či páchateľov ponúka polícia odmenu 400-tisíc randov (približne 21 600 eur), opozičná strana Demokratická aliancia pridala ďalších 31-tisíc dolárov.
Rodovo podmienené násilie je v JAR vážnym problémom. Krízové centrum prijalo od 1. do 16. septembra 6 782 volaní o pomoc, v priemere 424 denne, čo bolo o 21 percent viac než v rovnakom období augusta.
Zdroj: SITA.sk - Polícia v JAR vyšetruje sériu úmrtí žien, pri cintoríne v meste Ekurhuleni našli desiatu obeť © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhoafrická polícia našla v sobotu v metropolitnej oblasti Ekurhuleni východne od Johannesburgu telo ďalšej ženy. Za uplynulé dva mesiace tam našli mŕtvych už desať žien a vyšetrovatelia zisťujú, či jednotlivé prípady spolu súvisia.
Polonahé telo objavili pri cintoríne vo štvrti Tembisa. „V tejto chvíli môžeme potvrdiť iba nález tela. Na mieste pracujú kriminalisti a všetky potrebné zložky,“ uviedla policajná hovorkyňa Brenda Muridiliová.
Obeť ubili kameňmi
Šéf polície v provincii Gauteng Tommy Mthombeni povedal, že obeť podľa prvotných zistení zrejme ubili kameňmi. Presnú príčinu smrti určí pitva. „Na prípad sme nasadili veľmi skúsených vyšetrovateľov,“ vyhlásil.
Predchádzajúcich deväť obetí tvorili prevažne ženy vo veku 20 až 39 rokov. Niektoré našli bez oblečenia a so známkami sexuálneho násilia. Prvú, 37-ročnú ženu, objavili 15. júla nahú a zviazanú sťahovacími páskami.
V súvislosti s deviatou obeťou zadržali dve ženy vo veku 31 a 38 rokov. Polícia uviedla, že tento prípad mohol súvisieť s osobnými vzťahmi.
Už vypísali odmenu
Za informácie vedúce k zadržaniu páchateľa či páchateľov ponúka polícia odmenu 400-tisíc randov (približne 21 600 eur), opozičná strana Demokratická aliancia pridala ďalších 31-tisíc dolárov.
Rodovo podmienené násilie je v JAR vážnym problémom. Krízové centrum prijalo od 1. do 16. septembra 6 782 volaní o pomoc, v priemere 424 denne, čo bolo o 21 percent viac než v rovnakom období augusta.
Zdroj: SITA.sk - Polícia v JAR vyšetruje sériu úmrtí žien, pri cintoríne v meste Ekurhuleni našli desiatu obeť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO
Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kolíková kritizuje Ficov tlak na Žilinku. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné
Kolíková kritizuje Ficov tlak na Žilinku. Hovoriť o reforme prokuratúry je politicky nepríčetné