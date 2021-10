Kolíková má v pláne čoskoro predstaviť tretí návrh súdnej mapy a verí, že Kollár reformu nebude blokovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) chce predstaviť tretí návrh reformy súdnej mapy. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády.Nový návrh by mal vzniknúť na základe pripomienok a rozporových konaní, ktoré k druhému návrhu súdnej mapy boli. „V najbližšom čase návrhy predstavím aj verejnosti. V prvom rade ich chcem predstaviť súdom,“ doplnila.Šéfka rezortu spravodlivosti skonštatovala aj to, že pokračuje dialóg s hnutím Sme rodina a nemyslí si, že by predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) blokoval reformu súdnej mapy.