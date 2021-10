Nemecký minister vnútra chce obmedziť nelegálnu migráciu, navrhuje spoločné hraničné hliadky s Poľskom

Zatiaľ bez odpovede

O zatvorení hraníc neuvažuje

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v stredu navrhol zavedenie spoločných nemecko-poľských hliadok na hraniciach oboch krajín s cieľom pomôcť obmedziť nelegálne prechody migrantov prichádzajúcich z Bieloruska.Podľa úradov v Nemecku od augusta zaregistrovali asi 4500 takýchto prechodov. Mnohí sú ľudia zo Sýrie a Iraku, ktorí odleteli do Bieloruska v nádeji, že sa cez Poľsko dostanú do Európskej únie.Seehofer uviedol, že poslal svojmu poľskému náprotivkovi list s návrhom spoločných hliadok na poľskej strane hranice s cieľom identifikovať nelegálne prechody a zatknúť prevádzačov. Podotkol, že zatiaľ nedostal odpoveď.Seehofer zároveň skonštatoval, že nemá v úmysle „zatvorenie hraníc“. To by podľa neho „bolo v súčasnej dobe právne veľmi diskutabilné, pretože Poliaci prijali veľmi silné iniciatívy na zabránenie nelegálnemu prisťahovalectvu“.Migrantov zrejme prevážajú cez Poľsko k nemeckým hraniciam v autách a nákladných automobiloch. V utorok havarovala na západe Poľska dodávka s takmer 20 migrantmi. Európska únia obviňuje Bielorusko, že ako odvetu za sankcie posiela cez hranice do EÚ migrantov z Blízkeho východu. Minsk však toto tvrdenie odmieta.