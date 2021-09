Kolíková: Nastavené pravidlá majú medzery, organizovaný zločin siaha až k najvyšším zložkám štátnej moci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Organizovaný zločin je prepojený až na najvyššie zložky štátnej moci. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na brífingu počas rokovania vlády s tým, že to vyplýva z verejne známych podozrení. Nová situácia tak podľa ministerky ukazuje, že pravidlá, ktoré sú na Slovensku nastavené, majú medzery umožňujúce vytvárať konflikt medzi inštitúciami.„Organizovaný zločin je prepojený cez výkonnú moc, až po štátnu moc, vrátane prokuratúry, až po predstaviteľov v politike. To znamená, že je tu enormný tlak verejnosti na vyšetrovanie a tlak aj z pozície politikov, osobitne tých, ktorých sa to týka,“ povedala Kolíková.Je podľa nej preto namieste, aby identifikovali a napravili problémy v súčasnom systéme. „Vo veľkej miere, to čo sa ukazuje ako problém, sme už identifikovali aj v programovom vyhlásení vlády,“ dodala. Problematický je podľa šéfky rezortu spravodlivosti paragraf 363 Trestného poriadku.Ten umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon. „Nie je dobré pre inštitúcie ako prokuratúra a súdy, aby sa vzájomne v takejto miere dostávali do konfliktu,“ pokračovala. Podľa Kolíkovej je potrebné jasne rozčleniť právomoci prokuratúry a súdov.