Koliková podľa Matoviča dva roky blokovala, aby sa zaviedla hmotná zodpovednosť (video)

16.5.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič zdôraznil, že za vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu, a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva nehlasovala strana Sloboda a Solidarita (SaS) Ako ďalej poslanec uviedol na utorkovej tlačovej besede, exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) bola tá, ktorá najviac bojovala proti tomu, aby spoločný sľub z koaličnej zmluvy a programového vyhlásenia vlády splnili.„Bola to práve tá pani, ktorá má po bilbordoch napísané, ako bojuje proti korupcii. Očakávali sme od nej najväčšiu podporu, tak, ako my sme podporovali jej reformy. Koliková dva roky blokovala, aby sa hmotná zodpovednosť zaviedla," tvrdí Matovič.Dodal, že za návrh nehlasovala „komplet mafia zo strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD)". „Nie je čudné, že voči tomuto návrhu hlasovali aj tí, ktorí chcú ísť so Smerom-SD a Hlasom-SD do budúcej koalície, to sú fašisti z hnutia Republika. Mrzí ma, že proti tomuto návrhu hlasovali aj poslanci strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko," tvrdí Matovič.Taktiež ho mrzí, že návrh nepodporilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré má v parlamente jedného poslanca - Tomáša Valáška. „Na bilbordoch sľubujú svetlé zajtrajšky, dôstojnú budúcnosť, s tým, že naďalej tu politici budú môcť beztrestne rozkrádať verejné zdroje," povedal.Poslanci v utorok posunuli do druhého čítania návrh poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu, a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva.Cieľom je implementovať základné princípy efektívneho amerického konceptu ,qui tam´ do slovenského právneho systému v oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu. Keďže podľa predkladateľov patrí slovenský právny systém do inej právnej roviny ako ten americký, je potrebné americký model výrazne modifikovať a prispôsobiť ho slovenským podmienkam.Predkladaný návrh je podľa poslancov „šitý" na mieru Slovenskej republike. Systém by mal byť spojený aj s uplatnením hmotnej zodpovednosti voči verejným funkcionárom.„Základná idea návrhu vychádza z anglo-amerického konceptu žaloby ,qui tam´, ktorej podstata tkvie v možnosti súkromnej osoby podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac ,zametená pod koberec´," vysvetlili poslanci.