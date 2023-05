Rusko odstúpilo od bezpečnostnej dohody z čias studenej vojny, krajiny NATO mu vraj „znemožnili“ zotrvať

Odstúpenie od zmluvy

Rozšírenie aliancie

16.5.2023 (SITA.sk) - Ruskí zákonodarcovia v utorok jednomyseľne schválili odstúpenie od kľúčovej bezpečnostnej dohody z čias studenej vojny. Stalo sa tak viac ako osem rokov po tom, ako v nej Moskva pozastavila svoju účasť.Hlasovanie sa uskutočnilo necelý týždeň po tom, ako ruský vodca Vladimir Putin 10. mája predložil návrh zákona, ktorým vypovedalJej cieľom bolo zabrániť súperom zo studenej vojny sústreďovať sily na spoločných hraniciach alebo v ich blízkosti. Zmluvu podpísali v novembri 1990, ale v plnom rozsahu bola ratifikovaná až o dva roky neskôr.Svoj zámer odstúpiť od zmluvy Rusko prvý raz oznámilo už začiatkom roka 2015. Vojenská operácia Moskvy na Ukrajine od februára minulého roka spôsobila, že do krajiny, ktorá hraničí s členskými štátmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO ) Poľskom, Slovenskom, Rumunskom a Maďarskom, vtrhli státisíce ruských vojakov.Putinov vyslanec v Štátnej dume však v utorok povedal, že krajiny NATO Rusku „znemožnili“ zotrvať v zmluve tým, že povolili rozšírenie aliancie do strednej a východnej Európy.Námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnil týždenník Parlamentskaja gazeta vydávaný Štátnou dumou, skonštatoval, že zmluva odporuje „bezpečnostným záujmom Ruska“.Jeho poznámky počas utorkového zasadnutia zopakovali aj viacerí kľúčoví poslanci, pričom podľa jedného zmluva „už dlho existuje len na papieri“ a podľa ďalšieho sa stala neplatnou v dôsledku umiestnenia vojenskej infraštruktúry NATO v členských štátoch v strednej a východnej Európe. Podľa Riabkova by malo dokončenie procesu odstúpenia od zmluvy trvať približne šesť mesiacov.