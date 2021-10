Kolíková považuje prepustenie obvinených vyšetrovateľov NAKA za kľúčové, poukazuje však na potrebné zmeny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) je kľúčové, že sa obvinenia voči štyrom vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ukázali ako neopodstatnené. Ako ďalej v piatok uviedla pre médiá, verdikt Krajského súdu v Bratislave by mal byť v ich prípade celoplošne rešpektovaný.Na otázku, či by v ich prípade malo byť úplne zrušené obvinenie povedala, že „by sa to dalo takto aj predpokladať". Zároveň skonštatovala, že pre dobré fungovanie bezpečnostných zložiek bude potrebná aj určitá zmena právnej úpravy.„Ja som povedala niekoľkokrát, že podľa mňa súčasný systém treba revidovať, aby bola (policajná, pozn. SITA) inšpekcia viac nezávislá. Dokonca by som sa prihovárala aj za model, ktorý by znamenal, že by pod ňu patrila aj Slovenská informačná služba," dodala Kolíková.Krajský súd v Bratislave ešte v piatok 1. októbra rozhodol o prepustení obvinených vyšetrovateľov Jána Čurillu Milana Sabotu z väzby s tým, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené. V odôvodnení verdiktu súd uviedol, že pri závere vyšetrovať postupy policajnej inšpekcie vychádzali zo skutočných a nie vymyslených operatívnych poznatkov.