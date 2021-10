SOFTIP triumfoval v Microsoft Awards 2021 v troch rôznych kategóriách

Microsoft Gold Partner

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Až tri víťazstvá si odniesol SOFTIP v rámci oceňovania Microsoft Awards 2021 . V historicky najširšej konkurencii uspel slovenský IT dodávateľ vďaka projektom, ktoré spájala jedna vec – zefektívnili a zjednodušili spoluprácu a fungovanie v rámci veľkých spoločností, ktoré sa museli vyrovnať s náhlymi zmenami podmienok na trhu, ale aj vo vlastných interných procesoch."V uplynulom roku sa mnoho firiem a organizácií rozhodlo prejsť na režim hybridnej práce, pri ktorom kombinovali prácu z kancelárie a z domu. Často tak vznikala potreba zmeny v riadení, základných procesoch, ale aj v samotnej firemnej kultúre. Naši partneri sa preto sústredili na sprístupnenie nástrojov pre komunikáciu, spoluprácu, vzdialený prístup a tiež na efektívne zabezpečenie firemných dát v novom režime práce. Inovatívne projekty s využitím cloudu pomáhali nielen v oblasti online práce a komunikácie, ale umožnili našim zákazníkom zásadne modernizovať ich vlastné projekty a služby," povedal. Víťazné projekty SOFTIPu jeho slová potvrdzujú.V kategóriiuspel vďaka nasadeniu SLSP Remote Business Access prostredníctvom služby Azure Virtual Desktop v spoločnosti. Projekt priniesol rozšírené možnosti práce zamestnancov z rôznych nových lokalít v známom prostredí Windows 10. Efektívna dynamická alokácia zdrojov, ako aj jednoduchá správa a údržba sú ďalšími prínosmi. Parametre virtuálnych pracovných staníc je možné upravovať a pritom efektívne využívať skutočne potrebný výkon v čase. Hoci sú pracovné stanice v Azure, používatelia nevidia žiadny rozdiel v práci.V kategóriizvíťazil SOFTIP s riešením Spoločného moderného pracoviska pre všetky štátom vlastnené teplárne . Každá z nich využívala rôzne služby, rôzne domény či rôzne aplikácie. Potreba efektívne pracovať v jednotnom kolaboračnom prostredí si vyžiadala multi-forestnú architektúru a teda prepojenie každej teplárne do jedného centralizovaného bodu. To umožnilo zabezpečiť identity pod jednu strechu v Azure Active Directory a následne premigrovať približne 750 používateľov, ktorí využívali rôzne mailové služby, do Exchange Online. Nasadenie Microsoft Teams nakoniec vytvorilo efektívne, jednotné, spoľahlivé komunikačné a kolaboratívne prostredie.Tretí triumf si SOFTIP pripísal v kategórii, kde Microsoft ocenil Kompletnú migráciu najväčšej súkromnej siete nemocníc a polikliník do Microsoft Azure. Inovatívnosť celého projektu spočívala na základoch stratégie modernizácie všetkého, čo bolo možné, ako Software as a Service prípadne Platform as a Service. Do MS Azure prostredia putovali všetky servery a aplikácie, pri ktorých to bolo realizovateľné. Pôvodné terminálové farmy sa nahradili moderným riešením Windows Virtual Desktop."Naši zákazníci si uvedomili, že digitálna transformácia ich podnikania aj interných procesov im pomáha lepšie zvládať nielen aktuálnu turbulentnú dobu, ale rastie s nimi aj ich konkurencieschopnosť. Pre nás je zisk troch vavrínov v rámci Microsoft Awards 2021 potvrdením, že dokážeme ich požiadavky plniť na tej najvyššej úrovni. Zároveň je to výnimočný úspech. Rád by som sa im preto aj touto cestou poďakoval za dôveru a príležitosť spolupracovať na najinovatívnejších projektoch na Slovensku,"Na Slovensku patrí SOFTIP medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb. Ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov už 30 rokov prináša inovatívne komplexné IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí na Slovensku aj v zahraničí.Členom partnerského programu spoločnosti Microsoft je SOFTIP od roku 2005. Už trinásť krát zvíťazil v súťaži Microsoft Awards a získal štyri tituly Microsoft Partner of the Year. Aktuálne je držiteľom 12 zlatých a 1 striebornej kompetencie.Informačný servis