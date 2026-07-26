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26. júla 2026

Kolíková: Slovensko porušuje európske právo, ak odmieta zapisovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí


Tagy: Politika 24 Premiér Slovenskej republiky

Slovensko podľa Kolíkovej nemusí zavádzať manželstvá, ale musí ich evidovať. Ak Slovensko odmietne zapísať do matriky manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí, poruší tým podľa ...



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kolikova2 26.7.2026 (SITA.sk) - Slovensko podľa Kolíkovej nemusí zavádzať manželstvá, ale musí ich evidovať.


Ak Slovensko odmietne zapísať do matriky manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí, poruší tým podľa poslankyne Národnej rady SR Márie Kolíkovej (SaS) právo Európskej únie. Uviedla to v diskusnej relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Kolíková zdôraznila, že členské štáty Európskej únie musia rešpektovať právnu istotu občanov v spoločnom európskom priestore.

Kritizovala Fica aj KDH


„Keď jednoducho niekto uzavrie manželstvo v rámci jedného štátu, má byť rešpektované a brané do úvahy v inom štáte,“ povedala. Pripomenula, že podobný prípad riešilo aj Poľsko a podľa nej Európsky súdny dvor jasne konštatoval, že nejde o otázku národnej identity, ale o právnu istotu občanov.

Podľa poslankyne nikto nenúti Slovensko zaviesť manželstvá osôb rovnakého pohlavia, štát však musí zabezpečiť, aby takéto zväzky uzavreté v iných členských krajinách boli právne evidované. Kolíková zároveň kritizovala postoj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) aj Kresťanskodemokratického hnutia. „Právnik Robert Fico veľmi dobre vie, že ak nezapíšu manželstvo do registra manželstiev, je to naozaj vážny problém,“ uviedla.

Vláde vyčíta vytváranie zbytočných konfliktov


Poukázala na to, že páry rovnakého pohlavia na Slovensku boli aj budú a potrebujú právnu istotu napríklad v oblasti majetkových práv či dedenia. „Musíme to brať v celosti. Aj títo ľudia majú právo na dôstojnosť a rešpekt. O tom je tolerancia v spoločnosti a vzájomná úcta,“ povedala. Kolíková zároveň obvinila vládu, že namiesto riešenia skutočných problémov občanov vytvára zbytočné spoločenské konflikty.

„Ľudia na Slovensku strádajú, nevedia platiť účty, a to, že niekomu zaregistrujete manželstvo, naozaj nikomu nespôsobí problém. Tu sú iné problémy a je zjavné, že táto vláda ich nevie riešiť. Zbytočne hľadá nenávisť, na ktorú by upriamila pozornosť namiesto toho, aby riešila problémy ľudí,“vyhlásila.


Zdroj: SITA.sk - Kolíková: Slovensko porušuje európske právo, ak odmieta zapisovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politika 24 Premiér Slovenskej republiky
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