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26. júla 2026
V Košiciach ožili ďalšie dve fontány, jednu sa podarilo obnoviť po viac ako 20 rokoch – FOTO
V súčasnosti je v metropole východu v prevádzke 17 fontán. V metropole východu ožili ďalšie dve fontány. Po vyše dvoch desaťročiach sa podarilo opätovne sfunkčniť
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26.7.2026 (SITA.sk) - V súčasnosti je v metropole východu v prevádzke 17 fontán.
V metropole východu ožili ďalšie dve fontány. Po vyše dvoch desaťročiach sa podarilo opätovne sfunkčniť fontánu pri krematóriu, ktorá je súčasťou architektonického komplexu od architekta Pavla Merjavého. Bola vyčistená, prešla technickou kontrolou i prvotným sprevádzkovaním.
Túto fontánu v najbližších týždňoch čaká ešte niekoľko technických úprav, aby mohla byť plnohodnotnej prevádzkovaná. „Fontána na Drevnom trhu je po odstránení technickej poruchy opäť v prevádzke, keďže pre vzniknutý problém nemohla začať sezónu spolu s ostatnými mestskými fontánami. Opätovné spustenie prináša do parku príjemnú atmosféru a vytvára priestor na oddych a pokojné chvíle pre návštevníkov,” informovala Správa mestskej zelene v Košiciach.
V súčasnosti je v metropole východu v prevádzke 17 fontán. Pomáhajú zvlhčovať prostredie, zlepšovať mikroklímu a dopĺňať estetický charakter verejných priestranstiev. Sú tiež významnou súčasťou mestského priestoru, počas teplých mesiacov poskytujú obyvateľom i návštevníkom osvieženie, vizuálny zážitok a kvalitnejšie mestské prostredie.
Správa mestskej zelene v Košiciach tiež pripomenula, že k nezameniteľným symbolom mesta patrí ikonická Spievajúca fontána v centre mesta, ktorá dlhodobo patrí medzi najnavštevovanejšie atrakcie v Košiciach. Súčasťou jedinečnej vodnej scény v Košiciach je aj Plávajúca fontána v Mestskom parku, ktorá je jedinou multimediálnou plávajúcou fontánou na území bývalého Československa, čo ju radí medzi technologicky najpokročilejšie vodné prvky v strednej Európe.
Správa mestskej zelene na záver pripomenula, že mesto Košice v súčasnosti obnovuje aj ďalšie fontány. Ide napríklad o fontány v parku na Bašťovanského, pri Športovej hale Stará jazdiareň, na Pasteurovom námestí či na Luníku I. „Ich výstavbou a revitalizáciou mesto reaguje na klimatické zmeny, zlepšuje kvalitu ovzdušia a celkové životné prostredie v Košiciach,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach ožili ďalšie dve fontány, jednu sa podarilo obnoviť po viac ako 20 rokoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V metropole východu ožili ďalšie dve fontány. Po vyše dvoch desaťročiach sa podarilo opätovne sfunkčniť fontánu pri krematóriu, ktorá je súčasťou architektonického komplexu od architekta Pavla Merjavého. Bola vyčistená, prešla technickou kontrolou i prvotným sprevádzkovaním.
Fontánu čakajú ešte technické úpravy
Túto fontánu v najbližších týždňoch čaká ešte niekoľko technických úprav, aby mohla byť plnohodnotnej prevádzkovaná. „Fontána na Drevnom trhu je po odstránení technickej poruchy opäť v prevádzke, keďže pre vzniknutý problém nemohla začať sezónu spolu s ostatnými mestskými fontánami. Opätovné spustenie prináša do parku príjemnú atmosféru a vytvára priestor na oddych a pokojné chvíle pre návštevníkov,” informovala Správa mestskej zelene v Košiciach.
V súčasnosti je v metropole východu v prevádzke 17 fontán. Pomáhajú zvlhčovať prostredie, zlepšovať mikroklímu a dopĺňať estetický charakter verejných priestranstiev. Sú tiež významnou súčasťou mestského priestoru, počas teplých mesiacov poskytujú obyvateľom i návštevníkom osvieženie, vizuálny zážitok a kvalitnejšie mestské prostredie.
Medzi symboly mesta patrí aj Spievajúca fontána
Správa mestskej zelene v Košiciach tiež pripomenula, že k nezameniteľným symbolom mesta patrí ikonická Spievajúca fontána v centre mesta, ktorá dlhodobo patrí medzi najnavštevovanejšie atrakcie v Košiciach. Súčasťou jedinečnej vodnej scény v Košiciach je aj Plávajúca fontána v Mestskom parku, ktorá je jedinou multimediálnou plávajúcou fontánou na území bývalého Československa, čo ju radí medzi technologicky najpokročilejšie vodné prvky v strednej Európe.
Správa mestskej zelene na záver pripomenula, že mesto Košice v súčasnosti obnovuje aj ďalšie fontány. Ide napríklad o fontány v parku na Bašťovanského, pri Športovej hale Stará jazdiareň, na Pasteurovom námestí či na Luníku I. „Ich výstavbou a revitalizáciou mesto reaguje na klimatické zmeny, zlepšuje kvalitu ovzdušia a celkové životné prostredie v Košiciach,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach ožili ďalšie dve fontány, jednu sa podarilo obnoviť po viac ako 20 rokoch – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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