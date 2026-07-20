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20. júla 2026

Kolíková: Správa Európskej komisie o stave právneho štátu je výkričníkom pre Slovensko


Tagy: Eurofondy Korupcia Právny štát Trestný zákon

Kolíková považuje za potrebné zaviesť zmeny v trestnej politike. Správa Európskej komisie (EK) o stave



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20.7.2026 (SITA.sk) - Kolíková považuje za potrebné zaviesť zmeny v trestnej politike.


Správa Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu na Slovensku je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) výkričníkom pre Slovensko. Na tlačovej besede to uviedla poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

"Korupcia je jedným z najvýznamnejších výkričníkov tejto správy,” dodala. Považuje to za závažný problém, korupcia podľa jej slov rozožiera štát.

Výkrik zo strany eurokomisie


Komisii podľa jej slov korupcia nie je ľahostajná, keďže ide aj o eurofondy. "Táto správa je výkrikom zo strany EK, že keď tu nebude náprava, môže sa stať to, že budú pozastavené eurofondy pre Slovensko,” vystríhala.

Kolíková v tejto súvislosti tiež poukázala na zmeny v Trestnom zákone či rušenie inštitúcií na vyšetrovanie korupcie. Za problematické považuje exministerka spravodlivosti aj to, že mnoho zákonov je pripravovaných bez diskusie s dotknutými subjektmi. Zrýchlenými procesmi je podľa jej slov prijímaná najmä legislatíva, ktorá napomáha korupčníkom.

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Zmeny v trestnej politike


Kolíková považuje za potrebné zaviesť zmeny v trestnej politike. Poukázala na desatoro strany SaS. Na nových zásadách trestného procesu v strane podľa jej slov pracujú. Bližšie ich chcú predstaviť na jeseň. Rovnako zdôraznila potrebu prinavrátenia špecializovaných útvarov bojujúcich s korupciou, ako aj návrat policajných príslušníkov, ktorí ukázali, že korupciu dokážu stíhať.

Presadiť by chceli aj zásadnú zmenu prokuratúry a väčšiu nezávislosť prokurátorov. Medzi ďalšími bodmi je aj dotiahnutie reformy justície, súčasná vláda podľa exministerky nerobí nič pre to, aby vyhodnotila reformu a celkovo absentujú dáta v oblasti justície. "Slovensko potrebuje zmenu a my tú zmenu vieme priniesť,” uzavrela s tým, že je potrebné, aby štát opäť stíhal korupciu.


Zdroj: SITA.sk - Kolíková: Správa Európskej komisie o stave právneho štátu je výkričníkom pre Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Korupcia Právny štát Trestný zákon
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