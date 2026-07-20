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Máš na výber: Dvojitú dávku letnej slobody prináša novinka VEEV ONE+


Tagy: PR VEEV ONE

Letná sezóna, festivaly a dovolenky v plnom prúde? K horúcim dňom a nočnému životu v meste neodmysliteľne patrí sloboda, zábava a parádny vibe. Ak hľadáš štýlového spoločníka, ktorý ...



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veev titulka_foto pmi 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Letná sezóna, festivaly a dovolenky v plnom prúde? K horúcim dňom a nočnému životu v meste neodmysliteľne patrí sloboda, zábava a parádny vibe.


Ak hľadáš štýlového spoločníka, ktorý udrží krok s tvojím tempom a prispôsobí sa každej tvojej nálade, máme pre teba horúci tip.

Na scénu prichádza novinka v podobe limitovanej edície VEEV ONE+, ktorá posúva vaping na úplne nový level flexibility. Zabudni na kompromisy a neustále premýšľanie, akú príchuť si dnes vezmeš so sebou. Dobrou správou je dlhšia výdrž batérie a dospelého užívateľa poteší aj kompaktný prémiový vzhľad.

V jednom vape viac možností


Máš chuť na zmenu? Do premysleného vnútorného zásobníka po novom schováš hneď dve náplne súčasne. Ak miluješ striedanie príchutí podľa nálady, hudby alebo outfitu, stačí len bleskovo prehodiť náplň vďaka funkcii "swape & store”. Dve rôzne príchute máš neustále na dosah ruky, zároveň ti táto možnosť slúži ako tvoja tajná rezerva. Užívaj si leto bez starosti kdekoľvek – na cestách či festivale!

Nemusíš sa obávať dopĺňania liquidu, nehrozí žiadne vytekanie ani zašpinené ruky. Každodenná starostlivosť o VEEV ONE+ je maximálne čistá a komfortná. Interný zásobník je navrhnutý tak, aby jeho obsah zostal dokonale chránený, a taktiež, aby výmena bola len otázkou pár sekúnd.

Rozprúď párty s príchuťami, ktoré miluješ


VEEV ONE+ ti prináša bohaté spektrum obľúbených príchutí, ktoré ťa dokonale osviežia. Či už preferuješ šťavnaté ovocné tóny, ľadový mentolový závan alebo vyváženú tabakovú klasiku, jednoducho si nakombinuj svoj ideálny set dvoch náplní na každý deň.

Exkluzívna limitovaná edícia prichádza v dvoch luxusných farbách, ktoré dokonale podčiarknu tvoj letný štýl Moonlight Gold – žiarivá a elegantná zlatá, ktorá dokonale ladí so západom slnka a Twilight Navy – hlboká a moderná modrá pre tých, ktorí milujú nadčasový nočný vibe. Už vieš, ktorá to bude?

A nakoniec nezabudni, že…


…VEEV ONE+ produkuje až o 99% nižšie množstvo škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami*. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. VEEV funguje na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu, teda e-liquidu, netvorí cigaretový dym, ale aerosól.

Zdroj foto: PMI

VEEV ONE+ nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

*To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 99%. Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Máš na výber: Dvojitú dávku letnej slobody prináša novinka VEEV ONE+ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR VEEV ONE
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