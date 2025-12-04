Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

04. decembra 2025

Kolíková upozorňuje na zvláštnu výzvu z dielne Suskovho ministerstva. Trvá tri dni a v hre je milión eur – VIDEO


Exministerka spravodlivosti a poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková upozornila na zvláštnu výzvu z ...



kolikova 676x438 4.12.2025 (SITA.sk) - Exministerka spravodlivosti a poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková upozornila na zvláštnu výzvu z dielne ministerstva spravodlivosti. Priblížila, že šéf rezortu Boris Susko (Smer-SD) 2. decembra zverejnil výzvu, v ktorej sa môžu vysoké školy uchádzať o milión eur. Táto výzva však končí 5. decembra. Čiže školy majú na uchádzanie sa o milión eur iba tri dni.


Podľa Kolíkovej je to veľmi krátky čas na to, aby niektorá zo škôl splnila podmienky v takom krátkom čase. Podľa nej by to zvládol len uchádzač, ktorý o výzve dopredu vedel a je pripravený.

Ja som veľmi zvedavá, ktorí uchádzači, a ktoré vysoké školy, právnické fakulty tu budú úspešné. Predpokladám, že právnická fakulta pod vedením dekana Eduarda Burdu je už nachystaná, možno už aj podala projekt. Treba si pripomenúť, že máme tu právnické fakulty, ktoré mali potrebu podporovať hanebnú novelu trestných kódexov. Boli prvé v rade,“ vyhlásila Kolíková.

Exministerka tiež poukázala na to, že nikdy tu podobná výzva nebola. Minister podľa Kolíkovej celé mesiace tvrdí, že nemá peniaze na základné fungovanie rezortu.

Otvoril brány väzníc, zrušil dohľad nad odsúdenými a tvrdí, že nemá financie na potrebný personál. No v čase konsolidácie si bez problémov dovolí rozdať milión eur v novej, nikdy predtým neexistujúcej výzve. Toto je čisté mrhanie verejnými zdrojmi,“ zdôrazňuje. Miliónovú trojdňovú výzvu Kolíková pokladá za netransparentné nakladanie s verejnými financiami, má aj druhú interpretáciu, a to, že sa týmto chce minister niekomu zavďačiť.


Zdroj: SITA.sk - Kolíková upozorňuje na zvláštnu výzvu z dielne Suskovho ministerstva. Trvá tri dni a v hre je milión eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

