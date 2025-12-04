|
04. decembra 2025
Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie
Skromná púpava, ktorú väčšina ľudí bez milosti kosí na záhrade, skrýva poklad ...
4.12.2025 (SITA.sk) - Skromná púpava, ktorú väčšina ľudí bez milosti kosí na záhrade, skrýva poklad pre vaše zdravie. Jej koreň – nenápadný, no plný účinných látok – pomáha pri trávení, podporuje detoxikáciu organizmu a prospieva pečeni aj žalúdku.
Vedci potvrdzujú, že koreň púpavy podporuje metabolizmus cukrov a pomáha telu zbavovať sa škodlivín. Stimuluje tvorbu žlče, čím uľahčuje trávenie, a priaznivo pôsobí na pečeň i črevnú mikroflóru.
Dnes už ju nemusíte zbierať na lúkach.
Slovenská značka FYTOPHARMA prináša na trh kvalitné čaje a produkty z bylín, ktoré nájdete najmä v lekárňach. Púpavu spracováva v rôznych formách.
Púpava sa využíva aj pri príprave bylinných zmesí na výrobu čajov a ďalších produktov, ktoré sú zamerané na očistu organizmu, podporu trávenia, normálnej funkčnosti pečene a žlčníka.
Dnes prichádza v modernej forme – UNGOLEN® kvapky. Koncentrovaný extrakt s rýchlou vstrebateľnosťou a praktickým dávkovaním na každý deň. Vďaka nim pocítite úľavu rýchlejšie.
Výber kvalitných bylinných produktov a ich správne užívanie môžu prispieť k lepšiemu tráveniu a naštartovaniu metabolizmu, čo následne podporí imunitu aj vitalitu organizmu.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach alebo zdravotných problémoch sa vždy poraďte s lekárom či lekárnikom.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie © SITA Všetky práva vyhradené.
