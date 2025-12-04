Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.12.2025
 Meniny má Barbora
 Z domova

04. decembra 2025

Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie


Skromná púpava, ktorú väčšina ľudí bez milosti kosí na záhrade, skrýva poklad ...



pr pupava_01 676x444 4.12.2025 (SITA.sk) - Skromná púpava, ktorú väčšina ľudí bez milosti kosí na záhrade, skrýva poklad pre vaše zdravie. Jej koreň – nenápadný, no plný účinných látok – pomáha pri trávení, podporuje detoxikáciu organizmu a prospieva pečeni aj žalúdku.

Púpava: viac než len burina



Vedci potvrdzujú, že koreň púpavy podporuje metabolizmus cukrov a pomáha telu zbavovať sa škodlivín. Stimuluje tvorbu žlče, čím uľahčuje trávenie, a priaznivo pôsobí na pečeň i črevnú mikroflóru.

Dnes už ju nemusíte zbierať na lúkach.

FYTOPHARMA – tradičná sila v modernej dobe


Slovenská značka FYTOPHARMA prináša na trh kvalitné čaje a produkty z bylín, ktoré nájdete najmä v lekárňach. Púpavu spracováva v rôznych formách.


  • Sypaný a porciovaný koreň púpavy -  ideálny pre milovníkov klasiky. Stačí zaliať horúcou vodou a vychutnať si čaj, aký pili už naše babičky.



  • Púpava kvapky - praktický elixír, ktorý podporuje trávenie a očistu tela. Stačí pár kvapiek denne a vaše trávenie sa opäť dostane do rovnováhy.


Púpava sa využíva aj pri príprave bylinných zmesí na výrobu čajov a ďalších produktov, ktoré sú zamerané na očistu organizmu, podporu trávenia, normálnej funkčnosti pečene a žlčníka.


  • UNGOLEN® – bylinkový poklad pre pečeň a žlčník - legendárny UNGOLEN® bol po generácie známym čajom na podporu pečene a žlčníka. Už od roku 1942 pomáha zachovať správnu funkciu pečene a následne podporuje trávenie a prečistenie organizmu.



Dnes prichádza v modernej forme – UNGOLEN® kvapky. Koncentrovaný extrakt s rýchlou vstrebateľnosťou a praktickým dávkovaním na každý deň. Vďaka nim pocítite úľavu rýchlejšie.

Vedeli ste, že…



  • Púpava obsahuje inulín – prírodný polysacharid, ktorý podporuje zdravú črevnú mikroflóru.

  • Koreň púpavy podporuje tvorbu žlče, čím pomáha pri trávení mastných jedál.

  • UNGOLEN® s obsahom pestreca, púpavy artičoky a ďalších bylín sa používal už dávno predtým, než sa začalo hovoriť o "detoxe" – jednoducho bol "na ťažký žalúdok".


Náš TIP


Výber kvalitných bylinných produktov a ich správne užívanie môžu prispieť k lepšiemu tráveniu a naštartovaniu metabolizmu, čo následne podporí imunitu aj vitalitu organizmu.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach alebo zdravotných problémoch sa vždy poraďte s lekárom či lekárnikom.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie © SITA Všetky práva vyhradené.

