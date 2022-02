Kolíková ustúpila Žilinkovi, pripomienky okolo obvodov súdnej mapy prispôsobila požiadavkám prokuratúry

Požiadavky prokuratúry

Rozpis prác súdu

Hrozí kolaps systému

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2022 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) prispôsobila nové obvody súdnej mapy požiadavkám prokuratúry. Reagovala tak na kritiku k súdnej mape, ktorú prezentoval generálny prokurátor Maroš Žilinka k reforme pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR.Ten uviedol, že materiál ani nemožno nazvať reformou a od začiatku nezohľadňuje potreby a záujmy trestnej justície, vrátane previazanosti na orgány prokuratúry.„Ani nie 20 percent agendy na súdoch je trestná agenda. Je jednoznačné, že ak sa robí súdna reforma, tak sú to požiadavky justície, ktoré by mali byť reflektované. Počas celej tvorby súdnej mapy bola veľmi úzka spolupráca s prokuratúrou a nakoniec aj tie obvody, ktoré sú definované, vo veľkej miere rešpektovali práve požiadavky prokuratúry,“ povedala Kolíková v stredu po rokovaní vlády.Rezort spravodlivosti podľa ministerky naďalej komunikuje s prokuratúrou aj s ohľadom na budúce pozmeňujúce návrhy.Žilinka sa sťažoval aj na to, že Kolíková nevie dať záruku generálnej prokuratúre, že na všetkých plánovaných pobočkách súdov bude aj trestný úsek.„My potrebujeme vedieť presne a jasne, či bude trestný úsek alebo nebude trestný úsek. Nemôže byť príslušnosť prokurátora v trestných konaniach určená rozpisom práce predsedu súdu,“ uviedol Žilinka.Kolíková však považuje za dobré riešenie tvorbu rozvrhu práce súdu po konzultácii s krajským prokurátorom. „To si myslím, že by malo byť dostatočné,“ pokračovala s tým, že rozvrh práce ako kľúčový dokument pre prácu súdu sa tvorí na obdobie roka.Generálny prokurátor v tejto súvislosti uviedol, že orgány prokuratúry nemôžu pracovať na základe rozpisu práce a môže tak dôjsť k úplnému kolapsu systému. Pravidlá podľa neho musia byť nastavené jasne a exaktne od začiatku.„To, že dôjde k zmene počas roka, tak to súvisí s tým, že nám nejaký sudca vypadne napríklad z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, kariérneho rastu, rodičovskej dovolenky alebo dôjde k zásadnej zmene ohľadom nápadu vecí,“ doplnila Kolíková.