Slovakia Travel na Expo v Dubaji odprezentovala slovenské kúpeľníctvo, na wellnes a aquaparky láka zahraničnú klientelu

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko na pokračujúcej svetovej výstave Expo v Dubaji v Spojených arabských emirátoch láka aj turistov. Dôvodom je účasť takmer dvesto krajín na tomto podujatí a veľký pokles návštevníkov zo zahraničia v krajine medzi Tatrami a Dunajom v posledných dvoch rokoch pre následky pandémie koronavírusu.Agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel zorganizovala v národnom pavilóne prezentáciu kúpeľníctva a wellness spolu s akvaparkami, regiónmi, pamiatkami a prírodou. Manažérka slovenskej expozície v Dubaji Lucia Mozolová informovala, že zámerom bolo ukázať rozmanité možnosti voľnočasových aktivít a zážitkov počas celého roka, ktoré na Slovensku sú.Udržateľný cestovný ruch je jednou z priorít Slovakia Travel, je to možnosť, ako obnoviť rozvoj odvetvia cestovného ruchu a prinavrátiť zahraničných návštevníkov po koronakríze.„Slovensko má veľký kúpeľný potenciál a množstvo minerálnych prameňov, čo je ťahákom pre túto klientelu. Sme druhá najzelenšia krajina v Európe a naše štyri ročné obdobia zanechávajú na tomto mieste veľký zážitok. Cestovný ruch nie je vedný odbor, je to emócia," povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.Vo svetovom rebríčku udržateľného cestovného ruchu za rok 2020 sa Slovensko umiestnilo na šiestom mieste z hodnotených takmer sto štátov. Predstihlo aj turisticky vyhľadávané krajiny ako Švajčiarsko, Španielsko, Grécko či Taliansko. V rámci Vyšehradskej štvorky bolo najlepšie, pričom Česká republika obsadila 14., Poľsko 21. a Maďarsko 27. pozíciu.Spomínaný rebríček hodnotí pripravenosť krajín na obnovu turizmu, medzi základné piliere patria ekologická udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť, udržateľná doprava či ekonomická stabilita. Zoznam zohľadňuje aj takzvanú zelenú transformáciu potrebnú pre zotavenie cestovného ruchu.„Slovensko sme na globálnom podujatí prezentovali ako krajinu plnú liečivých vôd a minerálov, termálnych prameňov a znamenitých horských zdrojov. Liečebné kúpele na Slovensku patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie v strednej Európe," uviedla Mozolová.Pre krajiny Blízkeho východu sú naše kúpeľné mestá zaujímavé aj dlhou tradíciou a bohatou históriou kúpeľníctva. „Každá kúpeľná lokalita a jej voda slúžia na liečenie špecifických zdravotných problémov, no využíva ich tiež široká verejnosť," podotkla.Akvaparky patria k najnavštevovanejším turistickým atrakciám na Slovensku, no pandémia ich zasiahla najviac, keďže vo dvoch vlnách museli byť zavreté polroka. Prezentácia tohto odvetvia bola podľa Slovakia Travel o to dôležitejšia. Ako jedny z najlákavejších turistických destinácií u nás sa predstavili Bratislavský a Košický kraj, Liptov a Vysoké Tatry.