Kolíková: Výbor na kontrolu činnosti SIS nebol uznášaniaschopný, neprišiel nik z koaličných poslancov (video)

11.3.2024 (SITA.sk) - Parlamentný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby SIS ) nebol uznášaniaschopný, neprišiel nik z koaličných poslancov. Po rokovaní výboru to uviedla jeho predsedníčka a poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Doplnila, že sa zúčastnili všetci poslanci a poslankyne z opozície. Zdôraznila tiež, že k dnešnému dňu je zrejmé, že členom kontrolného výboru je aj otec námestníka povereného vedením SIS Pavla Gašpara - poslanec za stranu Smer-SD Tibor Gašpar . I toto by podľa Kolíkovej zrejme bolo predmetom diskusie. Poslankyňa je presvedčená, že Pavol Gašpar je na čele SIS nezákonne.„Ukazuje sa, že celé nastavenie kontrolného výboru SIS, tak ako je postavené, tak je to naozaj iba formálne ukotvenie kontroly, a vtedy, keď treba robiť riadnu kontrolu, tak nefunguje, tak koaličná väčšina urobí krok k tomu, aby nebol výbor uznášaniaschopný alebo neprešli uznesenia, ktoré sú dôležité pre kontrolu,“ skonštatovala Kolíková.Do budúcna považuje za dôležité zamyslieť sa nad zložením výboru, aby mohla kontrola riadne prebiehať, ale aj nad tým, čo by malo predchádzať tomu, že niekto povedie SIS. Kolíková pripustila, že pri tomto stretnutí prebehla určitá debata, ale Pavol Gašpar, ktorý je námestníkom SIS a je poverený jej riadením, odpovedal podľa poslankyne len na tie otázky, ktoré uznal za vhodné.To, že Gašpar v súčasnosti vedie SIS považuje Kolíková za rozpor s ústavou i zákonom, apeluje na generálneho prokurátora, aby konal. Okolo Gašpara je podľa nej viacero nezodpovedaných otázok, napríklad v súvislosti s jeho previerkou. Diskusia sa podľa poslankyne týkala skôr výkladu zmeny štatútu SIS, ktorý pred časom upravila vláda.Vo všeobecnosti vysvetlila, že predmetná zmena otvára priestor na to, aby sa, keď je hlave štátu predložená nominácia na vymenovanie riaditeľa SIS, tak do jej rozhodnutia a vymenovania je možné určiť šéfa SIS. Viac by podľa nej mohlo byť povedané v prípade, ak by bola zmena štatútu odtajnená. Gašpar odtajnenie neprisľúbil.