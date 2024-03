Pavol Gašpar si nemyslí, že pri jeho menovaní za námestníka SIS obišli prezidentku Čaputovú

Diskusia trvala viac ako hodinu

Riadne zaevidovaná žiadosť

11.3.2024 (SITA.sk) - Námestník Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar si nemyslí, že pri jeho menovaní za námestníka SIS obišli prezidentku Zuzanu Čaputovú . Uviedol to po rokovaní Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS. Zdôraznil, že nie je riaditeľom SIS, len námestníkom, ktorý je poverený riadením, v zmysle Štatútu SIS. Pripustil ale, že má kompetencie ako riaditeľ SIS.„Prezidentkine právo, v zmysle zákona o SIS, na menovanie riaditeľa, nebolo nijakým spôsobom dotknuté," uviedol a poznamenal, že hlava štátu sa môže kedykoľvek, hoci aj dnes, či ho vymenuje. V prípade, ak by sa Čaputová rozhodla nevymenovať ho, podľa Gašpara budú vzniknutú situáciu riešiť. Podľa neho to znamená, že by mohol napríklad ostať námestníkom.Výbor nebol uznášaniaschopný, no podľa Gašpara diskutovali viac ako hodinu.„Z mojej strany myslím, že som zodpovedal otázky, ktoré mi boli kladené, samozrejme, niektoré veci komunikované byť nemohli, nakoľko podliehajú určitému stupňu utajenia," uviedol Gašpar. Doplnil, že si nastavili určité parametre spolupráce a komunikácie do budúcna. Pre médiá sa nechcel vyjadriť k tomu, či vyhovie požiadavke opozície, aby bol odtajnený dodatok štatútu SIS.„Táto žiadosť bola riadne zaevidovaná. Tak, ako som ubezpečil členov kontrolného výboru, budeme na ňu ešte tento týždeň reagovať," uviedol.Gašpar je toho názoru, že s jeho nomináciou nebudú mať partneri v zahraničných spravodajských službách problém. To, že dosiaľ nepôsobil v spravodajskom prostredí považuje skôr za svoju výhodu. Svoje majetkové pomery vysvetľovať nechcel, zdôraznil, že súčasťou jeho previerky bolo i preverenie pôvodu majetku.„Vy ste neni orgán, ktorému som ja povinný sa zodpovedať," povedal prítomným zástupcom médií.