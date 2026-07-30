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30. júla 2026

Turecko vyslalo stíhačky F-16 na ochranu vzdušného priestoru Pobaltia


Tagy: Pobaltie Rusko-ukrajinský konflikt Turecká vláda Turecké bojové lietadlá východné krídlo NATO

Pätica bojových lietadiel bude z estónskej základne Ämari do konca novembra plniť úlohy posilnenej misie Aliancie na ochranu vzdušného priestoru.



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gettyimages 855860238 1 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Pätica bojových lietadiel bude z estónskej základne Ämari do konca novembra plniť úlohy posilnenej misie Aliancie na ochranu vzdušného priestoru.


Turecko nasadilo do Estónska päť viacúčelových stíhacích lietadiel F-16, ktoré sa zapoja do posilnenej misie NATO na ochranu vzdušného priestoru pobaltských štátov. Vo štvrtok o tom informovalo turecké ministerstvo obrany.

Turecko strieda Portugalsko


Podľa ministerstva turecké lietadlá vystriedajú portugalský kontingent a do 30. novembra budú pôsobiť na leteckej základni Ämari pri estónskom hlavnom meste Tallinn.

„Počas tejto misie budú naše jednotky prispievať k bezpečnosti vzdušného priestoru pobaltských štátov v rámci spoločných aktivít protivzdušnej obrany NATO,“ uviedol turecký rezort obrany.

Ruská invázia


Nasadenie je súčasťou posilnenej misie NATO na ochranu vzdušného priestoru, ktorú Aliancia rozšírila po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Cieľom operácie je zabezpečiť nepretržitú ochranu vzdušného priestoru členských štátov, ktoré nedisponujú vlastným nadzvukovým stíhacím letectvom alebo potrebujú dodatočné posilnenie obrany.

Spoločné hranice


Pobaltské štáty, ktoré majú spoločné hranice s Ruskom, od začiatku vojny na Ukrajine opakovane upozorňujú na rastúci počet narušení svojho vzdušného priestoru vrátane incidentov s bezpilotnými lietadlami.

Posilnená prítomnosť spojeneckých vzdušných síl je preto súčasťou širších opatrení NATO na posilnenie kolektívnej obrany na východnom krídle Aliancie.


Zdroj: SITA.sk - Turecko vyslalo stíhačky F-16 na ochranu vzdušného priestoru Pobaltia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pobaltie Rusko-ukrajinský konflikt Turecká vláda Turecké bojové lietadlá východné krídlo NATO
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