Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 29.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Michal, Michaela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Chladoňová bude líderkou Slovenska na ME v Slovinsku. Celkovo sa predstaví 17 Slovákov


Tagy: Majstrovstvá Európy ME v cyklistike Preteky

Viktória Chladoňová bude mať šancu rozšíriť svoju medailovú zbierku na ME v Slovinsku. Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová podľa predpokladov ...



Zdieľať
67a1099fddcd0418589072 scaled 1 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Viktória Chladoňová bude mať šancu rozšíriť svoju medailovú zbierku na ME v Slovinsku.


Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová podľa predpokladov figuruje v 17-člennej nominácii Slovenského zväzu cyklistiky na majstrovstvá Európy v slovinskej Ľubľane.
 

Päť kategórií so Slovákmi


Čerstvá majsterka sveta z Montrealu v hromadných pretekoch žien do 23 rokov sa v Slovinsku predstaví v pretekoch s hromadným štartom aj v individuálnej časovke.

Šampionát sa uskutoční v dňoch 2.- 7. októbra 2026 a Slovensko obsadí kategórie juniorov, junioriek, mužov a žien do 23 rokov a jeden pretekár sa predstaví aj v mužskej elite kategórii.
 
https://www.instagram.com/p/Dd3RFCNFarB
 

Dve šance na medailu


Najväčšia slovenská medailová nádej bude najprv v hre v pretekoch s hromadným štartom, ktoré sa uskutočnia v piatok 2. októbra. Zostava Slovenska bude rovnaká ako pred pár dňami v Montreale.

Okrem líderky tímu Chladoňovej tam budú Sofia Ungerová a Nina Andacká. O päť dní neskôr, v stredu 7. 10., bude Chladoňová spoločne s Ungerovou na štarte individuálnej časovky. Informuje o tom Slovenský zväz cyklistiky v tlačovej správe.
 

Iba jeden a len časovke


V hlavnej mužskej kategórii elite sa predstaví iba Dávid Kaško, aj to len v časovke. Preteky s hromadným štartom mužov a žien v kategórii elite Slovensko neobsadí


SLOVENSKÁ NOMINÁCIA NA ME V ĽUBĽANE:

Piatok 2. 10. / Preteky s hromadným štartom
Ženy do 23 rokov | štart 9.00 h
Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
Muži do 23 rokov | 13.30
Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec

Sobota 3. 10. / Preteky s hromadným štartom
Juniori | 9.00
Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica

Nedeľa 4. 10. / Preteky s hromadným štartom
Juniorky | 9.00
Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová

Streda 7. 10. / Individuálna časovka
Juniorky | 9.15
Karolína Hajduková, Klára Paduchová
Juniori | 10.10
Timotej Michalík, Michal Kacina
Ženy do 23 rokov | 11.30
Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
Muži elite | 16.15
Dávid Kaško
 



Zdroj: SITA.sk - Chladoňová bude líderkou Slovenska na ME v Slovinsku. Celkovo sa predstaví 17 Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá Európy ME v cyklistike Preteky
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Chladoňovej súperky po jej triumfe na MS: „Bola silnejšia a zaslúžila si vyhrať“ (25. 9. 2026)
 Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Rwande druhú medailu. Striebro v pretekoch žien do 23 rokov (25. 9. 2025)
 MS v cestnej cyklistike 2025: Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro (22. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Koľko zarábajú hokejisti na Slovensku? Legionári majú vyššie platy ako domáci hráči – PREHĽAD
<< predchádzajúci článok
Synovia Vitalija Klička nebojujú na fronte. Keď mal vysvetliť prečo, tak sa nahneval a odpovedal vyhýbavo – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 