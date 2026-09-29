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29. septembra 2026
Chladoňová bude líderkou Slovenska na ME v Slovinsku. Celkovo sa predstaví 17 Slovákov
Viktória Chladoňová bude mať šancu rozšíriť svoju medailovú zbierku na ME v Slovinsku. Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová podľa predpokladov ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Viktória Chladoňová bude mať šancu rozšíriť svoju medailovú zbierku na ME v Slovinsku.
Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová podľa predpokladov figuruje v 17-člennej nominácii Slovenského zväzu cyklistiky na majstrovstvá Európy v slovinskej Ľubľane.
Čerstvá majsterka sveta z Montrealu v hromadných pretekoch žien do 23 rokov sa v Slovinsku predstaví v pretekoch s hromadným štartom aj v individuálnej časovke.
Šampionát sa uskutoční v dňoch 2.- 7. októbra 2026 a Slovensko obsadí kategórie juniorov, junioriek, mužov a žien do 23 rokov a jeden pretekár sa predstaví aj v mužskej elite kategórii.
Najväčšia slovenská medailová nádej bude najprv v hre v pretekoch s hromadným štartom, ktoré sa uskutočnia v piatok 2. októbra. Zostava Slovenska bude rovnaká ako pred pár dňami v Montreale.
Okrem líderky tímu Chladoňovej tam budú Sofia Ungerová a Nina Andacká. O päť dní neskôr, v stredu 7. 10., bude Chladoňová spoločne s Ungerovou na štarte individuálnej časovky. Informuje o tom Slovenský zväz cyklistiky v tlačovej správe.
V hlavnej mužskej kategórii elite sa predstaví iba Dávid Kaško, aj to len v časovke. Preteky s hromadným štartom mužov a žien v kategórii elite Slovensko neobsadí
SLOVENSKÁ NOMINÁCIA NA ME V ĽUBĽANE:
Piatok 2. 10. / Preteky s hromadným štartom
Ženy do 23 rokov | štart 9.00 h
Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
Muži do 23 rokov | 13.30
Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec
Sobota 3. 10. / Preteky s hromadným štartom
Juniori | 9.00
Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica
Nedeľa 4. 10. / Preteky s hromadným štartom
Juniorky | 9.00
Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová
Streda 7. 10. / Individuálna časovka
Juniorky | 9.15
Karolína Hajduková, Klára Paduchová
Juniori | 10.10
Timotej Michalík, Michal Kacina
Ženy do 23 rokov | 11.30
Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
Muži elite | 16.15
Dávid Kaško
Zdroj: SITA.sk - Chladoňová bude líderkou Slovenska na ME v Slovinsku. Celkovo sa predstaví 17 Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová podľa predpokladov figuruje v 17-člennej nominácii Slovenského zväzu cyklistiky na majstrovstvá Európy v slovinskej Ľubľane.
Päť kategórií so Slovákmi
Čerstvá majsterka sveta z Montrealu v hromadných pretekoch žien do 23 rokov sa v Slovinsku predstaví v pretekoch s hromadným štartom aj v individuálnej časovke.
Šampionát sa uskutoční v dňoch 2.- 7. októbra 2026 a Slovensko obsadí kategórie juniorov, junioriek, mužov a žien do 23 rokov a jeden pretekár sa predstaví aj v mužskej elite kategórii.
Dve šance na medailu
Najväčšia slovenská medailová nádej bude najprv v hre v pretekoch s hromadným štartom, ktoré sa uskutočnia v piatok 2. októbra. Zostava Slovenska bude rovnaká ako pred pár dňami v Montreale.
Okrem líderky tímu Chladoňovej tam budú Sofia Ungerová a Nina Andacká. O päť dní neskôr, v stredu 7. 10., bude Chladoňová spoločne s Ungerovou na štarte individuálnej časovky. Informuje o tom Slovenský zväz cyklistiky v tlačovej správe.
Iba jeden a len časovke
V hlavnej mužskej kategórii elite sa predstaví iba Dávid Kaško, aj to len v časovke. Preteky s hromadným štartom mužov a žien v kategórii elite Slovensko neobsadí
SLOVENSKÁ NOMINÁCIA NA ME V ĽUBĽANE:
Piatok 2. 10. / Preteky s hromadným štartom
Ženy do 23 rokov | štart 9.00 h
Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
Muži do 23 rokov | 13.30
Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec
Sobota 3. 10. / Preteky s hromadným štartom
Juniori | 9.00
Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica
Nedeľa 4. 10. / Preteky s hromadným štartom
Juniorky | 9.00
Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová
Streda 7. 10. / Individuálna časovka
Juniorky | 9.15
Karolína Hajduková, Klára Paduchová
Juniori | 10.10
Timotej Michalík, Michal Kacina
Ženy do 23 rokov | 11.30
Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
Muži elite | 16.15
Dávid Kaško
Zdroj: SITA.sk - Chladoňová bude líderkou Slovenska na ME v Slovinsku. Celkovo sa predstaví 17 Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
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