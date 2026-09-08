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08. septembra 2026
Kollár a Sulík oznámili spoločnú kandidátku do parlamentných volieb – VIDEO
Tagy: bývalý predseda strany Ekonomika Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodársky rast Opozícia predseda Sme rodina Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Sociálne Spolupráca Verejné financie Volebná kampaň
Podľa súčasného predsedu SaS Gröhlinga sa strana tak stane trojským koňom Fica. Hnutie Sme rodina pôjde do najbližších parlamentných volieb spolu s tímom
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8.9.2026 (SITA.sk) - Podľa súčasného predsedu SaS Gröhlinga sa strana tak stane trojským koňom Fica.
Hnutie Sme rodina pôjde do najbližších parlamentných volieb spolu s tímom bývalého predsedu SaS Richarda Sulíka. Hnutie sa zároveň premenuje na Sme rodina a Sulíkovci. O dohode informovali na spoločnej tlačovej konferencii predseda Sme rodina Boris Kollár a Richard Sulík.
Sulík ani ľudia z jeho tímu nemajú vstúpiť do Sme rodina ako členovia. Podľa dohody dostanú všetky párne miesta na kandidátnej listine, zatiaľ čo nepárne pozície obsadí Sme rodina. Kollár zostane predsedom hnutia a lídrom kandidátky.
Bývalý predseda SaS uviedol, že ponuku prijal. Za jednu z najdôležitejších častí dohody označil to, že bude zodpovedať za spoločný program. Ten sa má zamerať najmä na ekonomiku, verejné financie, podnikateľské prostredie a dane.
„Do najbližších volieb hnutie Sme rodina a Sulíkovci pôjde s najlepším, najmä ekonomickým programom,“ povedal Sulík. Program má podľa neho stáť na štíhlom štáte, nízkych daniach, zodpovednom hospodárení, podnikateľských a osobných slobodách a na sociálnej politike.
Sme rodina bude v spoločnom projekte presadzovať najmä sociálne témy. Podľa Kollára však musí byť pomoc rodinám, samoživiteľkám či dôchodcom založená na zdravých verejných financiách a hospodárskom raste.
Obaja pred uzavretím dohody niekoľko dní rokovali o programových otázkach a sporných témach z minulosti. Podľa Sulíka sa na návrhu programu v zásade dohodli.
Spoločný program má byť rozpočtovo neutrálny. Sulík uviedol, že hnutie nechce presadzovať ďalšie zvyšovanie daní a chce vytvoriť podmienky na vyšší hospodársky rast. V programe má byť zároveň zapracované financovanie sociálnych opatrení.
Sulíkov tím má na kandidátke obsadiť 75 párnych miest. Bývalý predseda SaS už podľa vlastných slov rokuje s niekoľkými desiatkami potenciálnych kandidátov a chce osloviť ďalších ľudí, ktorí majú blízko k podnikaniu a ekonomickým témam. Potvrdil tiež, že na kandidátke počíta s Janou Bittó Cigánikovou.
Kandidáti Sme rodina budú podľa Kollára pochádzať najmä z radov členov hnutia a ľudí, ktorí s ním spolupracovali aj v minulosti. Pri kandidátoch má mať každá z oboch skupín právo veta. Po prípadnom vstupe do Národnej rady SR chcú poslanci Sme rodina a Sulíkovcov pôsobiť v jednom poslaneckom klube.
Sme rodina si zároveň nechalo vypracovať dva prieskumy. Výsledky jedného už má k dispozícii a druhý sa ešte pripravuje. Podľa Kollára doterajšie výsledky ukázali, že spojenie môže byť úspešné.
Názov hnutia sa má zmeniť v najbližšom období. Volebnú kampaň bude podľa Kollára financovať Sme rodina prostredníctvom transparentného účtu zo straníckych financií, prípadne z pôžičky od neho alebo z banky.
Na dohodu reagovala SaS, ktorej predseda Branislav Gröhling označil rozhodnutie Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej kandidovať za stranu Borisa Kollára za „ideologický kotrmelec“.
Pripomenul, že Kollár v minulosti presadzoval návrhy, proti ktorým Sulík politicky vystupoval, napríklad výstavbu 25-tisíc nájomných bytov ročne, exekučné amnestie či auto za sto eur do každej rodiny.
Gröhling zároveň kritizoval, že nové zoskupenie jednoznačne nevylúčilo povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, SNS či Republikou. SaS podľa neho spoluprácu s týmito stranami odmieta.
„Hlas pre projekt Borisa Kollára a Richarda Sulíka môže byť hlasom, ktorý napokon pomôže Smeru, Hlasu a Republike zostaviť vládu a ich strana sa tak stane trojským koňom Fica,“ dodal predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Kollár a Sulík oznámili spoločnú kandidátku do parlamentných volieb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Sme rodina pôjde do najbližších parlamentných volieb spolu s tímom bývalého predsedu SaS Richarda Sulíka. Hnutie sa zároveň premenuje na Sme rodina a Sulíkovci. O dohode informovali na spoločnej tlačovej konferencii predseda Sme rodina Boris Kollár a Richard Sulík.
Zodpovednosť za spoločný program
Sulík ani ľudia z jeho tímu nemajú vstúpiť do Sme rodina ako členovia. Podľa dohody dostanú všetky párne miesta na kandidátnej listine, zatiaľ čo nepárne pozície obsadí Sme rodina. Kollár zostane predsedom hnutia a lídrom kandidátky.
Bývalý predseda SaS uviedol, že ponuku prijal. Za jednu z najdôležitejších častí dohody označil to, že bude zodpovedať za spoločný program. Ten sa má zamerať najmä na ekonomiku, verejné financie, podnikateľské prostredie a dane.
„Do najbližších volieb hnutie Sme rodina a Sulíkovci pôjde s najlepším, najmä ekonomickým programom,“ povedal Sulík. Program má podľa neho stáť na štíhlom štáte, nízkych daniach, zodpovednom hospodárení, podnikateľských a osobných slobodách a na sociálnej politike.
Presadzovanie sociálnych tém
Sme rodina bude v spoločnom projekte presadzovať najmä sociálne témy. Podľa Kollára však musí byť pomoc rodinám, samoživiteľkám či dôchodcom založená na zdravých verejných financiách a hospodárskom raste.
Obaja pred uzavretím dohody niekoľko dní rokovali o programových otázkach a sporných témach z minulosti. Podľa Sulíka sa na návrhu programu v zásade dohodli.
Spoločný program má byť rozpočtovo neutrálny. Sulík uviedol, že hnutie nechce presadzovať ďalšie zvyšovanie daní a chce vytvoriť podmienky na vyšší hospodársky rast. V programe má byť zároveň zapracované financovanie sociálnych opatrení.
Sulík počíta s Bittó Cigánikovou
Sulíkov tím má na kandidátke obsadiť 75 párnych miest. Bývalý predseda SaS už podľa vlastných slov rokuje s niekoľkými desiatkami potenciálnych kandidátov a chce osloviť ďalších ľudí, ktorí majú blízko k podnikaniu a ekonomickým témam. Potvrdil tiež, že na kandidátke počíta s Janou Bittó Cigánikovou.
Kandidáti Sme rodina budú podľa Kollára pochádzať najmä z radov členov hnutia a ľudí, ktorí s ním spolupracovali aj v minulosti. Pri kandidátoch má mať každá z oboch skupín právo veta. Po prípadnom vstupe do Národnej rady SR chcú poslanci Sme rodina a Sulíkovcov pôsobiť v jednom poslaneckom klube.
Vypracovanie prieskumov
Sme rodina si zároveň nechalo vypracovať dva prieskumy. Výsledky jedného už má k dispozícii a druhý sa ešte pripravuje. Podľa Kollára doterajšie výsledky ukázali, že spojenie môže byť úspešné.
Názov hnutia sa má zmeniť v najbližšom období. Volebnú kampaň bude podľa Kollára financovať Sme rodina prostredníctvom transparentného účtu zo straníckych financií, prípadne z pôžičky od neho alebo z banky.
Na dohodu reagovala SaS, ktorej predseda Branislav Gröhling označil rozhodnutie Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej kandidovať za stranu Borisa Kollára za „ideologický kotrmelec“.
Trojský kôň pre Fica
Pripomenul, že Kollár v minulosti presadzoval návrhy, proti ktorým Sulík politicky vystupoval, napríklad výstavbu 25-tisíc nájomných bytov ročne, exekučné amnestie či auto za sto eur do každej rodiny.
Gröhling zároveň kritizoval, že nové zoskupenie jednoznačne nevylúčilo povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, SNS či Republikou. SaS podľa neho spoluprácu s týmito stranami odmieta.
„Hlas pre projekt Borisa Kollára a Richarda Sulíka môže byť hlasom, ktorý napokon pomôže Smeru, Hlasu a Republike zostaviť vládu a ich strana sa tak stane trojským koňom Fica,“ dodal predseda SaS.
Zdroj: SITA.sk - Kollár a Sulík oznámili spoločnú kandidátku do parlamentných volieb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalý predseda strany Ekonomika Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodársky rast Opozícia predseda Sme rodina Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Sociálne Spolupráca Verejné financie Volebná kampaň
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