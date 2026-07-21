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21. júla 2026

Kollár: Aktivista na bratislavskom Pride bojuje za Palestínu, kde keby sa priznal k homosexuálnej orientácii, stálo by ho to život – VIDEO


Tagy: PRIDE

Podľa bývalého predsedu parlamentu takéto bizáre vidíme naprieč celou Európskou úniou. Predseda hnutia Sme ...



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65142a1716584358053362 scaled e1767782945987 676x512 21.7.2026 (SITA.sk) - Podľa bývalého predsedu parlamentu takéto bizáre vidíme naprieč celou Európskou úniou.


Predseda hnutia Sme rodina  Boris Kollár upozorňuje na bizarnosť na bratislavskom dúhovom Pride, na ktorom vystúpil aj palestínsky aktivista.

Dúhového Pride-u v Bratislave sa v sobotu zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí. Borisa Kollára zaujalo, že v rámci Pride-u vystúpil aj palestínsky aktivista bojujúci za Palestínu a proti Izraelu, čo slovenský politik označil za neuveriteľnú bizarnosť.

„Povedzme si pravdu, že pokiaľ by niekto v Palestíne sa priznal k svojej homosexuálnej orientácii alebo by chcel usporiadať Pride, tak by to bola asi posledná vec v jeho živote, ktorú by vykonal. Naproti tomu v Izraeli sa kľudne môžete priznať k svojej sexuálnej orientácii,“ ozrejmil Kollár.

Návrat k zdravému rozumu


Ako ďalej Kollár vysvetlil, Izrael je jediná krajina na Blízkom východe, kde sa konajú a môžu konať akcie ako Pride bez perzekúcií a bez nejakej obavy o život.

Súbežne však politik podotkol, že týmto nechce obhajovať Izrael, ktorý v iných oblastiach prekročil všetky civilizačné čiary a jeho konanie je absolútne neprijateľné.

Podľa bývalého predsedu parlamentu takéto bizáre vidíme naprieč celou Európskou úniou, počnúc od ľudskoprávnych tém až po Green Deal, čo strpčuje a sťažuje život obyvateľom a vôbec rozvoj ekonomiky. „Takže ľudia, skončime s bizármi a vráťme sa k zdravému sedliackemu rozumu,“ odkázal na záver Kollár.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/duhovy-pride-v-bratislave-2026-fotografie/">Dúhový Pride v Bratislave 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Kollár: Aktivista na bratislavskom Pride bojuje za Palestínu, kde keby sa priznal k homosexuálnej orientácii, stálo by ho to život – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PRIDE
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