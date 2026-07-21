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21. júla 2026
Pellegrini si pripomenul výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Zdôraznil, že jeho odkaz zostáva aktuálny aj dnes
Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol Štefánikovu vzdelanosť, pracovitosť aj odvahu a zdôraznil, že jeho životný príklad zostáva inšpiráciou aj pre dnešnú spoločnosť.
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21.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol Štefánikovu vzdelanosť, pracovitosť aj odvahu a zdôraznil, že jeho životný príklad zostáva inšpiráciou aj pre dnešnú spoločnosť.
Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorého odkaz je aktuálny aj po 146 rokoch od jeho narodenia. Pri príležitosti výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín to na sociálnej sieti uviedol prezident Peter Pellegrini.
„Jeho príklad potvrdzuje, že cesta k úspechu jednotlivca i národa vedie cez vzdelanie. Vedeckou prácou si vydobyl rešpekt, ktorý mu pomáhal napĺňať politické ciele. V rozhodujúcej chvíli prejavil výnimočné schopnosti aj ako vojak. Práve odhodlanie a hrdinstvo českých i slovenských legionárov presvedčilo svet, že vznik československého štátu má zmysel a opodstatnenie,“ napísal Pellegrini.
Prezident zdôraznil, že Štefánikov odkaz zostáva aktuálny aj dnes. „Majme i dnes v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je odkaz velikána, ktorý svojím významom a schopnosťami presiahol svoju dobu i hranice Slovenska,“ dodal prezident.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Brezovej pod Bradlom. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, v rokoch 1914 - 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného československého štátu. Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle nad svojou rodnou obcou.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Zdôraznil, že jeho odkaz zostáva aktuálny aj dnes © SITA Všetky práva vyhradené.
Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorého odkaz je aktuálny aj po 146 rokoch od jeho narodenia. Pri príležitosti výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín to na sociálnej sieti uviedol prezident Peter Pellegrini.
„Jeho príklad potvrdzuje, že cesta k úspechu jednotlivca i národa vedie cez vzdelanie. Vedeckou prácou si vydobyl rešpekt, ktorý mu pomáhal napĺňať politické ciele. V rozhodujúcej chvíli prejavil výnimočné schopnosti aj ako vojak. Práve odhodlanie a hrdinstvo českých i slovenských legionárov presvedčilo svet, že vznik československého štátu má zmysel a opodstatnenie,“ napísal Pellegrini.
Prezident zdôraznil, že Štefánikov odkaz zostáva aktuálny aj dnes. „Majme i dnes v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je odkaz velikána, ktorý svojím významom a schopnosťami presiahol svoju dobu i hranice Slovenska,“ dodal prezident.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Brezovej pod Bradlom. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, v rokoch 1914 - 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného československého štátu. Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle nad svojou rodnou obcou.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Zdôraznil, že jeho odkaz zostáva aktuálny aj dnes © SITA Všetky práva vyhradené.
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