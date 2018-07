KOLLÁR: Nemusíme sa všetci zblázniť z Nočných vlkov

Boris Kollár v TABLET.TV Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (Teraz.sk) – Ak sa bude ruský motorkársky klub Noční vlci na Slovensku dopúšťať protiprávnej činnosti, má zakročiť polícia a ak predstavuje bezpečnostné riziko, majú podľa predsedu strany Sme rodina Borisa Kollára konať bezpečnostné služby.povedal v diskusii na TABLET.TV Kollár.Iniciatívu SaS, ktorá chce od ministerky vnútra Sakovej žiadať opätovné preverenie registrácie občianskeho združenia, ktoré umožnilo etablovanie sa Nočných vlkov na Slovensku, preto Kollár podporiť neplánuje.Na druhej strane, cestu skupiny poslancov na čele s nezávislým Petrom Marčekom na Ruskom anektované územie Krymu, Kollár za problém považuje.povedal Kollár.Slovensko dodnes neuznalo odtrhnutie Kosova od Srbska a odmieta aj protiprávne obsadenie ukrajinského územia, Krymu, vojskami Ruskej federácie. Kollár to považuje za správne.kritizuje skupinu poslancov Kollár.Skutočnosť, že bol aj tento rok nominovaný na anticenu Inštitútu ľudských práv Homofób roka, Kollár neľutuje. Výrok, za ktorý bol nominovaný, ktorý hovorí o, však bol podľa neho vytrhnutý z kontextu. Tvrdí, že so samotnou homosexualitou problém nemá, ale odsudzuje niektoré prejavy demonštrantov na verejnosti.pýta sa Kollár.povedal Kollár.Na otázku, kde vidí hranice kompromisu pri rokovaniach o požiadavkách LGBT komunity, ktorá tiež chce mať právne nástroje na riešenie svojich vzťahových otázok, Kollár reagoval, že sobáše homosexuálov alebo registrované partnerstvá sú pre jeho stranu neprípustné.uviedol Kollár.Členovia strany Sme rodina sa nezúčastnili ani jedného z júlových pochodov, teda ani Pride za práva komunít LGBT, ani pochodu Hrdí na rodinu, ktorý v rovnakom čase organizovali konzervatívni aktivisti.povedal Kollár.Iniciatívu organizátorov demonštrácií Za slušné Slovensko robiť kampaň na zvýšenie účasti v komunálnych voľbách a zároveň odporučiť voličom konkrétnych kandidátov, konkrétne v Bratislave Matúša Valla, v Nitre Mareka Hattasa a v Žiline Petra Fiábaneho, Kollár neschvaľuje.povedal Kollár.Ak by do straníckej politiky vstúpil prezident Andrej Kiska, má šancu získať najmä hlasy voličov opozičných strán, ktoré ho doteraz podporovali. Boris Kollár sa však straty podpory svojej strany neobáva.poznamenal.Hnutie Sme rodina ani na tretí krát v parlamente neuspelo so svojim návrhom exekučnej amnesie, vlastnú koncepciu však už pripravuje aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most – Híd).upozornil Kollár.vyhlásil Kollár.opýtal sa.Hoci mal prezidentský kandidát Sme rodina Milan Krajniak internetovú prezývku, svojou politikou v parlamente podľa Borisa Kollára dokázal, že má potenciál spájať a nie rozdeľovať ľudí.poznamenal.poznamenal na margo billboardov prezidentských kandidátov, ktoré sú už dnes vylepené na uliciach.naznačil Kollár, čo by jeho kandidát na prezidenta chcel robiť inak.tvrdí Kollár.O kandidátoch do komunálnych volieb podľa neho v tejto chvíli rokujú členovia strany v šesťdesiatke okresných organizácií.povedal Kollár.uzavrel Kollár.