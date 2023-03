Nezamestnanosť na Slovensku klesá, najdynamickejšie sa znížila v jednom kraji

Najvyššia miera nezamestnanosti

Pandémia zvýšila podiel nezamestnaných

Dvojciferná hranica v Prešovskom kraji

3.3.2023 (SITA.sk) - Počet ľudí bez práce na Slovensku počas minulého roka klesol o 17-tisíc osôb na 170,4 tisíca ľudí. Miera nezamestnanosti na Slovensku vlani dosiahla 6,1 percenta, čo bolo medziročne menej o 0,7 percentuálneho bodu. Počet nezamestnaných sa v porovnaní s rokom 2021 znížil vo všetkých ôsmich krajoch.Najvýraznejší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom, Žilinskom a v Košickom kraji. Miera nezamestnanosti za celý rok 2022 sa znížila tiež vo všetkých regiónoch, najdynamickejšie v Trnavskom kraji o 1,6 percentuálneho bodu a v Žilinskom kraji o 1 percentuálny bod.Najvyššiu mieru nezamestnanosti viac ako 9 percent aj na celoročnej úrovni mali Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR. V samotnom štvrtom kvartáli minulého roka sa počet nezamestnaných medziročne znížil a pokles nezamestnanosti pretrvával už jeden a pol roka. Bez práce bolo spolu takmer 169-tisíc osôb, čo bolo hodnota o 7,9 % nižšia ako v posledných troch mesiacoch roka 2021.V porovnaní s predchádzajúcim tretím štvrťrokom minulého roka po sezónnom očistení počet nezamestnaných vzrástol o 1,4 %. Miera nezamestnanosti dosiahla vo štvrtom kvartáli vlaňajška 6 %, medziročne sa znížila o 0,5 percentuálneho bodu.Pandémia výrazne zvýšila podiel dlhodobo nezamestnaných, na konci minulého roka predstavovali až 68 % z počtu nezamestnaných. Dlhšie ako rok bez práce tak bolo vyše 115-tisíc osôb, medziročne sa ich počet klesol o 10-tisíc osôb.Úbytok nezamestnaných sa koncom vlaňajška medziročne prejavil vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou mladých do 25 rokov. Takmer 30 % nezamestnaných tvorili ľudia, ktorí ešte nikdy nepracovali. Do tejto skupiny patria aj absolventi škôl.Počet nezamestnaných v posledných troch mesiacoch minulého roka medziročne klesol už len v štyroch krajoch, v predchádzajúcom štvrťroku to bolo ešte vo všetkých ôsmich krajoch na Slovensku. Relatívne medziročne najvyšší úbytok nad úrovňou 15 % mali Trnavský a Košický kraj, zlepšenie situácie nastalo tiež v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.Naopak, nezamestnaných mierne pribudlo v Bratislavskom kraji, ich počet bol medziročne vyšší o 1,5 tisíca a dosiahol hodnotu 8,7 tisíca osôb.Najvyšší absolútny počet ľudí bez práce, viac ako 43-tisíc, mal Prešovský kraj. Súčasne v tomto jedinom regióne miera nezamestnanosti prekročila dvojcifernú hranicu, teda 10,8 %. V Banskobystrickom kraji sa dostala tesne pod ňu na úroveň 9,7 %. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji, a to 2,2 %, nasledovali Trenčiansky a Nitriansky kraj s hodnotou do 4 %.