Kollár: Nevyhnutosťou, aby nasledujúce voľby nedopadli úplnou katastrofou, je spájanie na podobnom hodnotovom základe

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Po definitívnom spľasnutí nádeje na novú väčšinu v parlamente, ktorá by umožnila pokračovanie nejakej podoby vlády dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera OĽaNO ), je jasné, že smerujeme k predčasným parlamentným voľbám.Na sociálnej sieti to uviedol predseda strany Spolu - občianska demokracia (Spolu-OD) „Septembrový termín, na ktorý to momentálne vyzerá, dlhodobo označujeme za najvhodnejší, aj keď hlasy volajúce po čo najrýchlejších predčasných voľbách, sú nepochybne legitímne. Nevyhnutným predpokladom, aby nasledujúce voľby nedopadli úplnou katastrofou, je spájanie strán, politikov, aj nových tvárí na podobnom hodnotovom základe," myslí si Kollár.Zároveň napísal, že na zakladanie nových strán je v tejto chvíli málo času. „Ak sa zhodneme aspoň na troch spoločných parametroch - jasnej proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska, nedotknuteľnosti liberálnej demokracie ako spôsobu spravovania štátu a nevyhnutnosti reforiem, ak nemáme skončiť v koši porazených po nasledujúcom desaťročí permanentných kríz - musíme ísť do volieb spolu," skonštatoval Miroslav Kollár.Podľa neho je dôležité nezdržiavať sa pozičnými zápasmi, ale spoločne treba hovoriť o tom, ako by sa na Slovensku mohlo dobre žiť i budúcim generáciám. „Lebo nevpustiť do vlády Roberta Fica Smer-SD ) ani Igora Matoviča (OĽaNO) je len prostriedok, nie konečný cieľ," uzavrel predseda Spolu-OD.