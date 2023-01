Nezaradený poslanec Klus je pripravený rokovať o predčasných parlamentných voľbách, aj keď nerád

Problémové pasáže Ústavy SR

Kratší mandát je stále lepšie riešenie

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Klus síce nerád, ale je pripravený rokovať o predčasných parlamentných voľbách.„Zásadnou podmienkou na podporu legislatívy, ktorá by to umožnila, by pre mňa ale určite bola vláda s plnými kompetenciami a najskôr septembrový termín. Zároveň preferujem, aby ústavná zmena nebola len ďalšou jednorázovou a účelovou, ale aby vyriešila aj niektoré problémové pasáže Ústavy SR," uviedol poslanec na sociálnej sieti.Klus mal na mysli pasáže v súvislosti s referendom, druhého kola prezidentských volieb, ale aj spojenia prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu a taktiež rozšírenia voľby do zahraničia.Na sociálnej sieti taktiež uviedol, že vláda, ktorá len „kúri a svieti" podľa pravidiel zbrklej, jednorázovej a zbytočnej zmeny Ústavy „zbúchanej za pár minút v roku 2011", je totiž pre Slovensko aj krátkodobo ťažko prijateľná alternatíva.„Rešpektoval som, že nová reálna vláda by tu mohla byť aj kratšie ako do termínu riadnych volieb, o ktorých som stále presvedčený, že by boli pre Slovensko najlepším riešením. Osobitne po zlých historických skúsenostiach, ktoré na Slovensku s predčasnými voľbami máme," tvrdí Klus.Dodal, že politika je umenie možného a hoci kratší, ale reálny mandát je stále lepšie riešenie ako „bábková vláda", chaos či úradnícka vláda bez podpory parlamentu. Tieto alternatívy by podľa poslanca mohli byť „vodou na mlyn" pre pravicových i ľavicových radikálov.Martin Klus zároveň napísal, že si nie je istý, čo si strana Sloboda a Solidarita predstavuje ako exekutívu do nimi preferovaného termínu predčasných volieb, ak zostavenie novej 76-ky poslancov odmietajú.