Svet je v „zúfalom stave“, tvrdí generálny tajomník OSN Guterres

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Svet je v „zúfalom stave“ v dôsledku množstva prepojených výzev, vrátane klimatickej zmeny a ruskej vojny na Ukrajine, ktoré sa „hromadia ako autá v reťazovej nehode“. V stredu to počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose povedal generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) „Najvážnejšie úrovne geopolitických rozporov a nedôvery za celé generácie“ podľa Guterresa podkopávajú snahy o riešenie globálnych problémov, ktoré zahŕňajú rozširujúcu sa nerovnosť, krízu životných nákladov vyvolanú rastúcou infláciou a problémami s energiami, pretrvávajúce vplyvy pandémie COVID-19, narušenia dodávateľských reťazcov a ďalšie.Za „existenčnú výzvu“ pritom označil klimatickú zmenu a pripomenul, že globálny záväzok na obmedzenie zvýšenia teploty na Zemi na maximálne 1,5 stupňa Celzia sa „už takmer rozplynul ako dym“.Guterres, ktorý je jednou z najhlasnejších svetových osobností, čo sa týka klimatickej zmeny, tiež spomenul nedávnu štúdiu, ktorá odhalila, že vedci z amerického energetického gigantu ExxonMobil už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia urobili pozoruhodne presné predpovede týkajúce sa vplyvov klimatickej zmeny, i keď firma samotná verejne spochybňuje existenciu globálneho otepľovania.„Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že istí výrobcovia fosílnych palív si boli už v sedemdesiatych rokoch plne vedomí, že ich hlavný produkt pečie našu planétu,“ poznamenal v príhovore.Generálny tajomník OSN nevidí optimisticky ani možný skorý koniec ruskej vojny na Ukrajine.„Táto vojna sa skončí. Všetko má svoj koniec. Nemyslím si však, že by sa skončila v blízkej budúcnosti,“ vyjadril sa Guterres, podľa ktorého je pre hlboké historické rozdiely medzi Ruskom a Ukrajinou zložitejšie nájsť riešenie založené na medzinárodnom práve, ktoré rešpektuje územnú celistvosť.„Pre túto chvíľu si nemyslím, že by sme mali šancu presadzovať alebo sprostredkovať seriózne rokovania o dosiahnutí mieru v krátkom čase,“ dodal.