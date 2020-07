Kollár: Niečo tak odporne farizejské, ako je Šeliga, som v politike nestretol

Raši spomenul Matovičovo tvrdenie

Dostál hovorí o pokuse zamiesť kauzu pod koberec



Kauza Kollárova diplomová práca

Líder mimoparlamentnej strany



Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.



Líder mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v diskusii o návrhu na odvolanie povedal, že nejde o úprimnú snahu o vyvodenie politickej zodpovednosti. Dostál zdôraznil, že keby išlo o úprimnú snahu o vyvodenie politickej zodpovednosti za kauzu plagiátu Kollárovej diplomovej práce, tak by Kollár odstúpil a nepodával by návrh na svoje vlastné odvolanie z funkcie.Šeliga vyhlásil, že nerozumie, prečo Kollár podáva návrh na svoje vlastné odvolanie z funkcie. Podľa neho Kollár vydiera celú vládnu koalíciu pre jednu diplomovku.Vyzval Kollára, aby stiahol návrh na odvolanie. Kollár označil Šeligu za farizeja. „Niečo tak odporne farizejské ako je Šeliga, som v politike nestretol,“ reagoval Kollár. Odmietol, že by Sme rodina odchodom z koalície položila vládu, lebo by jej zostalo 78 hlasov zo 150.Opozícia opakovane tvrdila, že odvolávanie Kollára bude len divadlom pre Slovensko. Poslanec Richard Raši (exSmer-SD) v rozprave uviedol, že poslancov, ktorí mali veľmi silné vyjadrenia pri kauze rigoróznej práce bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka SNS ), dobehla minulosť.Citoval napríklad vyjadrenie poslanca Sme rodina Petra Pčolinského ako opozičného poslanca, že v normálnej krajine by sa Danko v živote nestal predsedom Národnej rady.Raši spomenul tiež tvrdenie Igora Matoviča (OĽaNO) z minulého volebného obdobia, že ľudia vo vyspelej Európe odstúpili za maličkosti. Poslanec Erik Tomáš poslancom koaličných strán Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí odkázal, že ak chcú naplniť svoje slová činmi, tak by sa mali zúčastniť tajného hlasovania o odvolaní Kollára.Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že súčasní predstavitelia koalície oklamali voličov. „Ich slová ich dobehli a dnes sa tu robí divadlo pre celé Slovensko, keď si predseda parlamentu dáva odvolanie sám na seba“.Podľa poslanca Dostála sa v demokratických krajinách po prevalení takejto kauzy odchádza nielen z funkcie, ale aj z politiky.Návrh na vlastné odvolanie zo strany Kollára označil Dostál za pokus zamiesť kauzu pod koberec a uzavrieť ju. „Plagiátorstvo je dôvod na odstúpenie z funkcie, nemyslím si, že sa to rieši spôsobom, že by koaliční poslanci mali hlasovať s opozíciou za odvolanie predsedu parlamentu,“ doplnil Dostál.Kollár v rozprave zdôraznil, že prípad jeho diplomovky je iný ako bola rigorózna práca Danka. „On celú svoju prácu odkopíroval s presným počtom strán a názvom, len meno sa nezmenilo. Danko prácu utajil, moja práca je na internete, každý si ju môže prečítať,“ uviedol Kollár.Pripomenul, že pri kontrole jeho diplomovky bola zhoda jeho práce 24,45 percenta s inými prácami a školiteľ ho preto pustil ďalej.Podľa Kollára súčasná opozícia nemá morálne právo napádať koaličných partnerov Sme rodina, lebo bývalé vládne strany nepripustili odvolávanie Danka z funkcie predsedu parlamentu „Nemyslite si, že ste sa osprchovali,“ vyhlásil Kollár.