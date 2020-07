Zatkli poradcu riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, obvinili ho z vlastizrady

Nemal prístup k štátnym tajomstvám

O armáde písal aj Safronov otec

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Poradcu riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos zadržali pre obvinenia z vlastizrady. Ivana Safronova zadržali v Moskve agenti Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) . Tá v stanovisku informovala, že poradca Dmitrija Rogozina čelí obvineniam z odovzdávania citlivých údajov nešpecifikovanému členovi NATO Informácie, ktoré mu odovzdával, sa podľa FSB týkali "vojensko-technickej spolupráce, obrany a bezpečnosti Ruskej federácie". V prípade odsúdenia hrozí Safronovi až 20 rokov väzenia.Roskosmos vo vyhlásení uviedol, že Safron nemal prístup k štátnym tajomstvám a obvinenia nesúvisia s jeho prácou pre agentúru, v ktorej robí od mája. Predtým takmer desaťročie, do roku 2019, pracoval ako korešpondent pre denník Kommersant a následne rok pracoval pre noviny Vedomosti. Venoval sa vládnym a armádnym záležitostiam i obchodu so zbraňami.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vysvetlil, že zadržanie Safronova nesúvisí s jeho žurnalistickou prácou. Proti zatknutiu Safronova protestovala pred centrálou FSB jeho niekdajšia kolegyňa z Kommersantu Jelena Černenko. Novinárku zadržali.Vlani FSB údajne začala vyšetrovanie po tom, ako Safronov v článku tvrdil, že Rusko podpísalo zmluvu s Egyptom o dodávke sofistikovaných stíhačiek Su-35. Kommersant neskôr text zo svojej webstránky stiahol a nikto v tejto súvislosti nevzniesol obvinenia.Pre Kommersant písal aj Safronovov otec, ktorý písal o armádnych záležitostiach. V roku 2007 zomrel po tom, ako vypadol z okna jeho bytového domu v Moskve.Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že sa zabil, no niektoré ruské médiá túto oficiálnu verziu spochybnili s tým, že novinár chcel publikovať citlivú správu o tajných dodávkach zbraní do Iránu a Sýrie.