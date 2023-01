Ukrajina dostane od Západu v prvej vlne do 140 tankov. Pôjde o stroje Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams a Leclerc

31.1.2023 - Ukrajina dostane v prvej vlne pomoci od spojencov 120 až 140 moderných západných tankov. V utorok to povedal ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba, podľa ktorého by to mali byť stroje Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams a Leclerc. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Šéf ukrajinskej diplomacie poznamenal, že tanková koalícia má v súčasnosti 12 členov. Je však skoro ich menovať, keďže sa niektoré ešte formálne nerozhodli. Ukrajina podľa Kulebu pracuje na rozšírení koalície a zvýšení príspevkov už skôr ohlásených účastníkov.