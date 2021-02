Kollár ponuku od inej strany zatiaľ nedostal, ale spoluprácu s koalíciou ani nezvažuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a primátor Hlohovca Miroslav Kollár od jeho odchodu z vládnej koalície nedostal žiadnu konkrétnu ponuku od inej politickej strany. Uviedol to pre agentúru SITA. Kollár v stredu 17. februára vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že už nebude poslancom vládnej koalície a vystupuje aj z poslaneckého klubu strany Za ľudí.Ako hlavný dôvod svojho odchodu označil spôsob riadenia, akým predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) bojuje s pandémiou koronavírusu . Práve ten považuje Kollár za hlavnú príčinu, prečo je dnes Slovensko krajinou s najvyššou úmrtnosťou na ochorenie COVID-19 na svete.V tejto chvíli mu nedáva logiku odísť z jednej vládnej strany a začať spolupracovať s inou vládnou stranou. Odpovedal tak na otázku, ako by reagoval na ponuku strany Sloboda a Solidarita (SaS) . „Pokračujem v napĺňaní programu a hodnôt, s ktorými som do politiky a do národnej rady vstupoval, moju politickú budúcnosť si musím v pokoji premyslieť,” doplnil.