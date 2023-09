Kollár, Uhrík, Majerský aj Danko volajú po naštartovaní ekonomiky

Slovenskú ekonomiku treba rozhýbať, zhodujú sa predseda Sme rodina Boris Kollár, líder Republiky Milan Uhrík a predseda KDH Milan Majerský pri téme o stave verejných financií. Po naštartovaní investícií volá aj predseda SNS Andrej Danko, Slovensko je však podľa neho v dobrej ekonomickej kondícii. Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič, ktorý kandiduje za hnutie v koalícii so stranami Kresťanská únia a Za ľudí, by hľadal peniaze v štáte. Uviedli to v predvolebnej diskusii TV Joj.





Majerský by štátnu kasu naplnil efektívnejším výberom daní či lepším čerpaním eurofondov. Predseda Republiky vidí cestu aj v šetrení v štáte a na politikoch, podpore strategických investícií v menej rozvinutých okresoch či zlepšení čerpania eurofondov. Zvyšovaniu daní monopolom či veľkým firmám sa nebráni Kollár, Uhrík ani Danko. Kollár nechce siahať na sociálne istoty. Matovič by zvýšil dane bankám.Zo zdravotníctva by Republika vylúčila vplyv finančných skupín a zaviedla jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Líder OĽANO a priatelia chce zaviesť bonus pre pacientov, ktorí chodia pravidelne na preventívne prehliadky. Šéf KDH apeluje na potrebu rozvoja v sektore, zaviedol by aj motivačný príspevok pre zdravotníkov. Predseda SNS vidí problém v infraštruktúre, personálu je podľa neho primerane. Podľa šéfa Sme rodina by mali viesť nemocnice manažéri.Kollár a Danko navrhujú zriadenie samostatného ministerstva pre šport a cestovný ruch. Obaja podporujú aj znovuzavedenie jednotných učebníc. Danko by odbremenil samosprávy od investícií do infraštruktúry škôl a centralizoval školstvo. Uhrík sa vyslovil za tradičné hodnoty na školách, podporil by odborné školy. KDH chce predĺžiť povinnú školskú dochádzku do 18. roku, zdôrazňuje význam duálneho vzdelávania.Matovič potvrdil, že v prípade neúspechu OĽANO a priateľov vo voľbách odíde z politiky. Ak by sa nedostalo do parlamentu KDH, Majerský sa vzdá funkcie predsedu. Danko aj Uhrík sú presvedčení, že vo voľbách uspejú. Porazenecké nálady popiera aj Kollár. Pre Uhríka by ideálnu koalíciu tvorili Smer-SD, SNS, a Republika.