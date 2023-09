Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil Morawiecki

Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil v stredu premiér Mateusz Morawiecki. K tomuto kroku došlo v súvislosti so spormi medzi Varšavou a Kyjevom o dovoz ukrajinského obilia do Poľska.





Morawiecki pre súkromnú televíziu Polsat News uviedol, že Poľsko pomáha poraziť "ruských barbarov", ale nemôže súhlasiť s destabilizáciou svojho trhu importom ukrajinského obilia."Samozrejme, že zachováme tranzit ukrajinského tovaru," povedal Morawiecki. "Poľsko to nič nestojí. Naopak, dá sa povedať, že na tom zarábame," pokračoval.Podľa vlastných slov však nesúhlasí s tým, aby ukrajinskí oligarchovia "tlačili svoje obilie na poľský trh", a to bez akýchkoľvek ohľadov na poľských poľnohospodárov.Aj keď Poľsko samotné zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, prekladisko západných zbraní v Rzeszowe blízko hraníc s Ukrajinou ostane v prevádzke podľa dohôd so Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou, zdôraznil Morawiecki.Namiesto posielania zbraní na Ukrajinu sa však teraz bude Poľsko "brániť samo s tými najmodernejšími zbraňami", vyhlásil premiér. "Ak sa chcete brániť, musíte mať s čím sa brániť," dodal na margo súčasných nákupov zbraní pre poľskú armádu.Spory medzi Varšavou a Kyjevom sa vyostrili po tom, čo Poľsko spolu so Slovenskom a Maďarskom predĺžilo zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov aj po 15. septembri. Následne Ukrajina podala proti týmto trom krajinám žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Rozpory sa ďalej vystupňovali, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave pred Valným zhromaždením OSN v utorok kritizoval nemenované európske krajiny, ktoré podľa neho predstierajú solidaritu s Ukrajinou, avšak v skutočnosti nahrávajú Rusku. Po týchto vyjadreniach si Poľsko predvolalo ukrajinského veľvyslanca.