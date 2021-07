Novela zákona je podľa Lengvarského príprava na tretiu vlnu pandémie, Zemanová prisľúbila otvorené školy (video)

Novelou sa nič závažné nemení

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Školy na Slovensku sa nikdy celoplošne nezavrú. Prisľúbila to na nedeľňajšom tlačovom brífingu koaličných strán poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Anna Zemanová (SaS) aj v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS).Reagovala tak na prijatú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá riešila podmienky pre neočkovaných. Podľa Zemanovej je sloboda pre očkovaných a testovaných cestou, ako sa vyhnúť regionálnym lockdownom. Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) podotkol, že novelou zákona sa v súčasnosti nič závažné nemení a ide len o prípravu na to, aby sa v zhoršenej situácii, ktorá môže nastať, mohli udržať v prevádzke wellness centrá, reštaurácie a iné podniky,aby mohla fungovať kultúra a šport a aby bola umožnená návšteva kostolov.„Týmto zákonom sme sa dostali iba na európsku úroveň. Budeme robiť iba to, čo je bežné v iných európskych krajinách. To znamená, že v prípade zhoršenej situácie budeme podmieňovať vstup do niektorých prevádzok potvrdením o očkovaní, prekonaní alebo testovaní,“ vysvetlil Lengvarský.Poslanec NR SR Michal Šipoš (OĽaNO) zdôraznil, že cieľom schváleného zákona je, aby sa Slovensko pripravilo na tretiu vlnu, aby sa nemuseli zatvárať žiadne prevádzky. Vyzdvihol, že vďaka zákonu sa nezatvoria žiadne kostoly. Podľa neho, ak by tento zákon neschválili a prišla by tretia vlna, mohol by nastať kolaps.Poslankyňa NR SR Janka Bittó Cigániková (SaS) poznamenala, že obchody, podniky, školy, kultúra, športoviská aj kostoly budú otvorené vždy pre tých, ktorí sú ohľaduplní k svojmu okoliu.Podľa poslanca NR SR Jozefa Lukáča (Sme rodina) sa podarilo vyrokovať aby sa ľudia nedelili na dve kategórie a testy zadarmo pre neočkovaných.Poslanec NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) však odmieta, že by na Slovensku existovali dve kategórie ľudí a že by sa v tejto oblasti diskriminovalo.„Zo života vieme, že ak je niekto chorý, tak je chorý a každý zodpovedný sa snaží chrániť a robiť prevenciu. Očkovanie je prevencia a pomáha a chráni tých, ktorí sú okolo nás a aj nás,“ povedal.Poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽaNO) konštatovala, že prijatá dohoda potvrdila funkčnosť súčasnej koalície. Verí, že kostoly na Slovensku sa nezavrú. Od koaličných partnerov si váži prísľub, že ak sa bude rokovať o COVID automate, tak zástupcovia Kresťanskej únie budú prizvaní na koaličnú radu.