Kollár zneužil svoju funkciu pre záujmy hnutia Sme rodina, tvrdí poslanec Tomáš (video)

Zneužil svoju funkciu

Výzva pre Kollára aj bývalú vládu

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) zneužil svoju funkciu na bezprecendentný presun dvoch opozičných návrhov na záver schôdze parlamentu, lebo to nevyhovuje straníckym záujmom hnutia Sme rodina. Na tlačovej konferencii to tvrdil podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Erik Tomáš. Predseda Národnej rady SR a predseda hnutia Sme rodina Kollár podľa Tomáša zneužil svoju funkciu na to, aby hral politický súboj s opozíciou. Išlo o návrhy zákonov na nový mechanizmus valorizácie dôchodkov, a tiež návrh na obedy zadarmo.Tomáš uviedol, že hnutie Sme rodina preložilo pozmeňujúci návrh na obedy zadarmo prostredníctvom poslankyne Petry Krištúfkovej niekoľko dní po tom, ako bolo známe, že tento návrh predkladá strana Hlas-SD. Pripomenul, že to bol minister práce Milan Krajniak z hnutia Sme rodina, kto zrušil obedy zadarmo.Tomáš vyzval Kollára, hnutie Sme rodina i bývalú vládnu koalíciu, aby rešpektovali odporúčanie sociálneho výboru parlamentu a schválili mechanizmus valorizácie dôchodkov, na základe ktorého by sa dôchodky valorizovali nielen k 1. januáru, ale aj k 1. júlu.Sociálny výbor NR SR návrh jednohlasne schválil, hlasovali zaň i poslanci koalície aj poslankyňa hnutia Sme rodina. Apeloval tiež na podporu zákona o obedoch zadarmo z dielne strany Hlas-SD, pričom dodal, že sú ochotní akceptovať pozmeňujúci návrh hnutia Sme rodia, ktorý by navýšil výšku dotácie.