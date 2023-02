Nominácia Klusa je podľa Fica „trafikou“ za 1,5 milióna eur. Držíte týchto bastardov pri moci, odkázal Čaputovej (video)

Prezidentka by mala konať

Podľa vlády spĺňa požiadavky

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanec Martin Klus zarobí za šesť rokov pôsobenia na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu 1,5 milióna eur. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico s tým, že nominácia Klusa do tejto funkcie je „trafikou“ za to, že zradil stranu Sloboda a Solidarita v prospech Igora Matoviča . Klus pritom podľa Fica ako politológ vôbec na podobnú pozíciu nemá kvalifikáciu.„Práca v tejto inštitúcii si vyžaduje veľkú mieru kvalifikovanosti," povedal Fico. Podľa neho sa však rozdávanie takzvaných trafík v poslednej dobe stalo pomerne tradičné. Pripomenul pritom funkcie pre poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osonosti (OĽaNO) Máriu Šofranko Fico preto vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby v záležitosti s Klusom konala, keďže je to aj jej zodpovednosť. „Držíte týchto bastardov pri moci," dodal šéf Smeru.Vláda v utorok 31. januára schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho dvora audítorov. Klus podľa návrhu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, menovite jeho pôsobenie ako štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii mal v pôsobnosti európske záležitosti vrátane výdavkovej stránky rozpočtu EÚ a koordináciu európskych politík naprieč ministerstvami SR a zároveň aj prípravu agendy premiéra na Európsku radu," uvádza sa v návrhu.Ako štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí bol Klus tiež zodpovedný za prípravu a koordináciu pozície Slovenska na Európsku radu pri schvaľovaní viacročného finančného rámca rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027.Takisto pôsobil na pozícii podpredsedu Výboru pre Európske záležitosti Národnej rady SR, pričom v tejto pozícii sa aktívne venoval aj agende Európskeho dvora audítorov.