Pre vstup do SR zo susedných zelených krajín budú platiť nové pravidlá

Púšťanie občanov susedných krajín v takzvanej zelenej farbe na územie Slovenska bude od pondelka (14. 6.) s novými podmienkami. Na Slovensko budú môcť vstúpiť už aj s použitím 24-hodinového antigénového testu či 72-hodinového PCR testu proti ochoreniu COVID-19. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO).





Zároveň informoval o dohode s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom, vďaka ktorej budú môcť zaočkovaní slovenskí dovolenkári cestovať do destinácií bez testu a bez nutnosti absolvovať karanténu, ak po ich prvej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 prešlo 22 dní. Slovensko momentálne v tomto smere rokuje aj so Slovinskom. "Aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní prvou dávkou, sa po 22 dňoch budú môcť vrátiť na Slovensko bez toho, aby absolvovali test či karanténu,“ podotkol Heger.Premiér uviedol, že sa pandemická situácia na Slovensku naďalej zlepšuje. Vláda preto podľa jeho slov pripravuje pre občanov opatrenia, aby do dovolenkových rezortov cestovali čo najefektívnejšie.