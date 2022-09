Putin plní vrecká aeroliniek, po vyhlásení čiastočnej mobilizácie skupujú mladí muži jednosmerné letenky z Ruska

Ceny leteniek raketovo stúpli

"Kam odísť z Ruska"

21.9.2022 - Po stredajšom rannom vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku stúpli ceny leteniek do tzv. „bezpečných“ krajín na astronomické hodnoty. Referuje o tom epravda.com.ua s odvolaním sa na telegramový kanál „Vieme vysvetliť“ a údaje ruských leteckých služieb.Podľa týchto zdrojov boli po Putinovom prejave všetky letenky na priame lety do najobľúbenejších destinácií vrátane Jerevanu a Istanbulu na stredu okamžite vypredané.Ceny leteniek do Tbilisi a Baku prudko vzrástli. Najkratšie lety do Gruzínska stoja asi 120-tisíc rubľov (takmer dvetisíc eur), do Azerbajdžanu 248-tisíc rubľov (štyritisíc eur). Na stredu nie sú žiadne letenky do Jerevanu, minimálna cena za let vo štvrtok je 86-tisíc rubľov (1 400 eur).Na ruskej verzii vyhľadávača Google sa medzi najhľadanejšími výrazmi počas stredy objavuje „kam odísť z Ruska“. Najviac sa o túto tému zaujímajú obyvatelia Belgorodskej oblasti susediacej s Ukrajinou.Na sociálnych sieťach sa tiež šíria správy, že ruské železnice prestali predávať lístky bez potvrdenia miestneho vojenského komisára. Ruské ministerstvo obrany však tieto informácie poprelo.