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04. júla 2026

Kolumbia zdolala Ghanu gólom z úvodu duelu, v osemfinále MS 2026 ju čaká Švajčiarsko


Tagy: MS vo futbale 2026

V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu. Futbaloví ...



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4.7.2026 (SITA.sk) - V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu.


Futbaloví reprezentanti Kolumbie dosiahli tesné víťazstvo 1:0 nad výberom Ghany a skompletizovali menoslov osemfinalistov majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Súboj sa konal v Kansas City a aj keď Kolumbia mala počas zápasu osem striel na bránku, jediný rozhodujúci gól strelil už v 14. minúte Jhon Arias po akcii striedajúceho Luisa Suáreza, ktorý prišiel na ihrisko šesť minút predtým.

Ghana začala aktívne a už v prvej minúte nebezpečne vystrelil Thomas Partey, ale táto šanca zostala ojedinelá. Kolumbia mala jasnú prevahu v držaní lopty aj v počte presných prihrávok a svojou hrou hľadala spôsob, ako zvýšiť náskok. Útočník Bayernu Mníchov Luis Díaz mal niekoľko príležitostí na zvýšenie skóre, no jeho strely často minuli cieľ alebo boli zblokované.

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Ghanský brankár Lawrence Ati Zigi predviedol v prvom polčase výborný zákrok pri hlavičke Johana Mojicu. Napriek tomu Ghana za celý zápas nevystrelila ani raz na bránku súpera a juhoamerickému tímu tak stačila aj jeden presný zásah.

Po zápase Díaz, ktorého vyhlásili za hráča zápasu, priznal, že Kolumbia stále pracuje na lepšej efektivite v koncovke. "Chýba nám detail vo finálnej fáze a pokoj pri zakončení. Hráme solídne, no potrebujeme byť ešte lepší pri premieňaní šancí," prezradil.

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Spomenul tiež, že sa postupne zlepšuje, aj keď ešte necíti plnú sebadôveru pred bránkou. Kolumbia sa v osemfinále stretne so Švajčiarskom, duel je na programe v utorok v kanadskom Vancouveri.

V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu.

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Ghana na celom turnaji strelila iba dva góly, čo predstavuje výrazný problém pre ich útočnú efektivitu. Kolumbia tak s ťaživou, no účelnou hrou potvrdila postup medzi 16 najlepších tímov na šampionáte.


Zdroj: SITA.sk - Kolumbia zdolala Ghanu gólom z úvodu duelu, v osemfinále MS 2026 ju čaká Švajčiarsko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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