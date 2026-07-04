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04. júla 2026
Kolumbia zdolala Ghanu gólom z úvodu duelu, v osemfinále MS 2026 ju čaká Švajčiarsko
Tagy: MS vo futbale 2026
V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu. Futbaloví ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu.
Futbaloví reprezentanti Kolumbie dosiahli tesné víťazstvo 1:0 nad výberom Ghany a skompletizovali menoslov osemfinalistov majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Súboj sa konal v Kansas City a aj keď Kolumbia mala počas zápasu osem striel na bránku, jediný rozhodujúci gól strelil už v 14. minúte Jhon Arias po akcii striedajúceho Luisa Suáreza, ktorý prišiel na ihrisko šesť minút predtým.
Ghana začala aktívne a už v prvej minúte nebezpečne vystrelil Thomas Partey, ale táto šanca zostala ojedinelá. Kolumbia mala jasnú prevahu v držaní lopty aj v počte presných prihrávok a svojou hrou hľadala spôsob, ako zvýšiť náskok. Útočník Bayernu Mníchov Luis Díaz mal niekoľko príležitostí na zvýšenie skóre, no jeho strely často minuli cieľ alebo boli zblokované.
Ghanský brankár Lawrence Ati Zigi predviedol v prvom polčase výborný zákrok pri hlavičke Johana Mojicu. Napriek tomu Ghana za celý zápas nevystrelila ani raz na bránku súpera a juhoamerickému tímu tak stačila aj jeden presný zásah.
Po zápase Díaz, ktorého vyhlásili za hráča zápasu, priznal, že Kolumbia stále pracuje na lepšej efektivite v koncovke. "Chýba nám detail vo finálnej fáze a pokoj pri zakončení. Hráme solídne, no potrebujeme byť ešte lepší pri premieňaní šancí," prezradil.
Spomenul tiež, že sa postupne zlepšuje, aj keď ešte necíti plnú sebadôveru pred bránkou. Kolumbia sa v osemfinále stretne so Švajčiarskom, duel je na programe v utorok v kanadskom Vancouveri.
V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu.
Ghana na celom turnaji strelila iba dva góly, čo predstavuje výrazný problém pre ich útočnú efektivitu. Kolumbia tak s ťaživou, no účelnou hrou potvrdila postup medzi 16 najlepších tímov na šampionáte.
Zdroj: SITA.sk - Kolumbia zdolala Ghanu gólom z úvodu duelu, v osemfinále MS 2026 ju čaká Švajčiarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbaloví reprezentanti Kolumbie dosiahli tesné víťazstvo 1:0 nad výberom Ghany a skompletizovali menoslov osemfinalistov majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Súboj sa konal v Kansas City a aj keď Kolumbia mala počas zápasu osem striel na bránku, jediný rozhodujúci gól strelil už v 14. minúte Jhon Arias po akcii striedajúceho Luisa Suáreza, ktorý prišiel na ihrisko šesť minút predtým.
Ghana začala aktívne a už v prvej minúte nebezpečne vystrelil Thomas Partey, ale táto šanca zostala ojedinelá. Kolumbia mala jasnú prevahu v držaní lopty aj v počte presných prihrávok a svojou hrou hľadala spôsob, ako zvýšiť náskok. Útočník Bayernu Mníchov Luis Díaz mal niekoľko príležitostí na zvýšenie skóre, no jeho strely často minuli cieľ alebo boli zblokované.
Ghanský brankár Lawrence Ati Zigi predviedol v prvom polčase výborný zákrok pri hlavičke Johana Mojicu. Napriek tomu Ghana za celý zápas nevystrelila ani raz na bránku súpera a juhoamerickému tímu tak stačila aj jeden presný zásah.
Po zápase Díaz, ktorého vyhlásili za hráča zápasu, priznal, že Kolumbia stále pracuje na lepšej efektivite v koncovke. "Chýba nám detail vo finálnej fáze a pokoj pri zakončení. Hráme solídne, no potrebujeme byť ešte lepší pri premieňaní šancí," prezradil.
Spomenul tiež, že sa postupne zlepšuje, aj keď ešte necíti plnú sebadôveru pred bránkou. Kolumbia sa v osemfinále stretne so Švajčiarskom, duel je na programe v utorok v kanadskom Vancouveri.
V priebehu zápasu museli oba tímy siahnuť k striedaniam pre zranenia. Kolumbia musela nahradiť Jhona Cordobu pre bolesť v slabinách a Ghana prišla o Marvina Senayu, ktorého nahradil Alidu Seidu.
Ghana na celom turnaji strelila iba dva góly, čo predstavuje výrazný problém pre ich útočnú efektivitu. Kolumbia tak s ťaživou, no účelnou hrou potvrdila postup medzi 16 najlepších tímov na šampionáte.
Zdroj: SITA.sk - Kolumbia zdolala Ghanu gólom z úvodu duelu, v osemfinále MS 2026 ju čaká Švajčiarsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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