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Komárno, Veľký Meder a Dunajská Streda – turistika, výlety, história a zaujímavosti Podunajska
Južné Slovensko ponúka návštevníkom jedinečnú kombináciu bohatej histórie, termálnych kúpalísk, prírodných krás a zaujímavých výletných miest.
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Región okolo miest Komárno, Veľký Meder a Dunajská Streda patrí medzi obľúbené destinácie domácich aj zahraničných turistov. Pred plánovaním výletov si mnohí návštevníci pravidelne kontrolujú počasie Komárno, počasie Dunajská Streda, počasie Veľký Meder, aktuálnu predpoveď počasia a tiež počasie na 10 dní, aby si mohli naplánovať ideálny program.
Komárno – mesto na sútoku dvoch veľkých riek
Komárno patrí medzi najvýznamnejšie historické mestá južného Slovenska. Leží na sútoku Dunaja a Váhu a je známe svojou bohatou vojenskou históriou.
Najväčšou atrakciou mesta je Pevnosť Komárno, ktorá patrí medzi najväčšie pevnostné komplexy v strednej Európe. Zaujímavým miestom je aj Nádvorie Európy, kde jednotlivé budovy predstavujú architektonické štýly rôznych európskych krajín.
Návštevníci môžu objavovať historické centrum mesta, prechádzať sa po nábreží Dunaja alebo absolvovať cyklovýlety po medzinárodnej trase EuroVelo. Pred výletom sa oplatí sledovať počasie Komárno, najmä počas letných mesiacov.
Veľký Meder – raj termálnej rekreácie
Veľký Meder je známy predovšetkým svojím termálnym kúpaliskom a oddychovou atmosférou. Mesto každoročne navštevujú tisíce turistov zo Slovenska, Maďarska, Česka aj ďalších krajín.
Najväčším lákadlom je Thermal Corvinus Veľký Meder, ktoré ponúka termálne bazény, wellness služby a množstvo atrakcií pre rodiny s deťmi.
Okolie mesta je vhodné na cykloturistiku a relaxačné výlety po Podunajskej nížine. Počas letnej sezóny patrí medzi najvyhľadávanejšie informácie počasie Veľký Meder a aktuálna predpoveď počasia, ktoré pomáhajú návštevníkom naplánovať pobyt pri bazénoch.
Dunajská Streda – srdce Žitného ostrova
Dunajská Streda sa nachádza v centre regiónu Žitný ostrov, ktorý je najväčším riečnym ostrovom v Európe. Mesto je známe termálnym kúpaliskom, gastronómiou a blízkosťou prírodných atrakcií.
Medzi najobľúbenejšie miesta patrí Thermalpark Dunajská Streda, kde si návštevníci môžu užiť oddych vo viacerých bazénoch s termálnou vodou.
Žitný ostrov ponúka výborné podmienky na cykloturistiku, vodné športy a poznávanie prírody. Pred plánovaním aktivít si mnohí turisti sledujú počasie Dunajská Streda a počasie na 10 dní.
Tipy na výlety v regióne
· návšteva Pevnosti Komárno,
· prechádzka po Nádvorí Európy,
· oddych v Thermal Corvinus Veľký Meder,
· relax v Thermalparku Dunajská Streda,
· cykloturistika po Žitnom ostrove,
· výlety popri Dunaji,
· objavovanie historických pamiatok južného Slovenska,
· ochutnávka regionálnych špecialít Podunajska.
Zaujímavosti regiónu
Komárno bolo po stáročia významnou obrannou baštou Uhorského kráľovstva. Žitný ostrov je jednou z najväčších zásobární pitnej vody v Európe. Veľký Meder a Dunajská Streda patria medzi najnavštevovanejšie kúpeľné a rekreačné oblasti Slovenska, najmä počas letnej turistickej sezóny.
Komárno, Veľký Meder a Dunajská Streda ponúkajú ideálne podmienky na oddych, turistiku, spoznávanie histórie aj rodinné výlety. Či už vás lákajú historické pamiatky, termálne kúpaliská alebo prírodné krásy Podunajskej nížiny, vždy je dobré sledovať počasie Komárno, počasie Dunajská Streda, počasie Veľký Meder, aktuálnu predpoveď počasia a počasie na 10 dní, aby ste si svoj výlet mohli naplánovať čo najlepšie.
Zdroj obrázku: Shchipkova Elena / stock.adobe.com
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