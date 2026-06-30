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30. júna 2026
Zelenskyj: Rusko už 15-krát menilo termín na dobytie Doneckej oblasti
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské vojenské velenie už od začiatku invázie stanovilo 15 rôznych termínov na úplné obsadenie Doneckej oblasti. Podľa jeho slov sa tieto ciele opakovane ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské vojenské velenie už od začiatku invázie stanovilo 15 rôznych termínov na úplné obsadenie Doneckej oblasti. Podľa jeho slov sa tieto ciele opakovane posúvali a Moskva sa podľa neho neustále „mýli“ v odhadoch vývoja vojny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas nedeľného prejavu vyhlásil, že ruská armáda mala od začiatku rozsiahlej vojny už 15 rôznych termínov na dobytie Doneckej oblasti. Ako dodal, región zostáva jedným z hlavných cieľov ruských útokov a čelí najintenzívnejším bojovým operáciám.
„Stačí povedať len jeden fakt: od začiatku plnoformátovej vojny dostala ruská armáda už 15 termínov na dobytie našej Doneckej oblasti. Politické vedenie Ruska je neustále v ilúziách o Donbase. Už 15-krát mali túto ilúziu, že úplne obsadia Donbas,“ uviedol Zelenskyj podľa webu united24media.com.
Podľa ukrajinského prezidenta sa tieto termíny menili opakovane od roku 2022 až po súčasnosť, pričom Moskva mala podľa jeho tvrdení nastavovať nové dátumy v priebehu jednotlivých rokov. Úplne prvým termínom na dobytia Doneckej oblasti mal byť 31. marec 2022, súčasný horizont pre rok 2026 bol presunutý z 31. marca na 1. septembra a v súčasnosti v ruských plánoch figuruje 31. december.
Zelenskyj zároveň ocenil ukrajinské jednotky brániace frontové línie a zdôraznil potrebu každodenného monitorovania situácie na bojisku. V rovnakom prejave upozornil aj na pokračujúce ruské útoky na civilnú infraštruktúru, vrátane zásahov v Záporožskej, Chersonskej, Charkovskej, Doneckej a Sumskej oblasti.
Ukrajinské vedenie zároveň deklarovalo pokračovanie stratégie úderov stredného a dlhého dosahu zameraných na zníženie schopnosti Ruska viesť vojnu. Podľa Zelenského sa dôsledky týchto operácií už prejavujú aj v samotnom Rusku, kde obyvatelia čelia nedostatku pohonných hmôt, čo potvrdil i samotný ruský prezident Vladimir Putin.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusko už 15-krát menilo termín na dobytie Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas nedeľného prejavu vyhlásil, že ruská armáda mala od začiatku rozsiahlej vojny už 15 rôznych termínov na dobytie Doneckej oblasti. Ako dodal, región zostáva jedným z hlavných cieľov ruských útokov a čelí najintenzívnejším bojovým operáciám.
„Stačí povedať len jeden fakt: od začiatku plnoformátovej vojny dostala ruská armáda už 15 termínov na dobytie našej Doneckej oblasti. Politické vedenie Ruska je neustále v ilúziách o Donbase. Už 15-krát mali túto ilúziu, že úplne obsadia Donbas,“ uviedol Zelenskyj podľa webu united24media.com.
Podľa ukrajinského prezidenta sa tieto termíny menili opakovane od roku 2022 až po súčasnosť, pričom Moskva mala podľa jeho tvrdení nastavovať nové dátumy v priebehu jednotlivých rokov. Úplne prvým termínom na dobytia Doneckej oblasti mal byť 31. marec 2022, súčasný horizont pre rok 2026 bol presunutý z 31. marca na 1. septembra a v súčasnosti v ruských plánoch figuruje 31. december.
Zelenskyj zároveň ocenil ukrajinské jednotky brániace frontové línie a zdôraznil potrebu každodenného monitorovania situácie na bojisku. V rovnakom prejave upozornil aj na pokračujúce ruské útoky na civilnú infraštruktúru, vrátane zásahov v Záporožskej, Chersonskej, Charkovskej, Doneckej a Sumskej oblasti.
Ukrajinské vedenie zároveň deklarovalo pokračovanie stratégie úderov stredného a dlhého dosahu zameraných na zníženie schopnosti Ruska viesť vojnu. Podľa Zelenského sa dôsledky týchto operácií už prejavujú aj v samotnom Rusku, kde obyvatelia čelia nedostatku pohonných hmôt, čo potvrdil i samotný ruský prezident Vladimir Putin.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusko už 15-krát menilo termín na dobytie Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
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