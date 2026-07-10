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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Komentátor vytiahol Gandalfovo kúzlo. Privolal dvojchybu aj prehru českej súperky a zakríkol ju – VIDEO


Tagy: grandslamový turnaj Wimbledon

Michal Šíma akoby privolal neúspech Gauffovej a dôležitý bod v prospech jeho krajanky. Ešte predtým, než sa celá športová verejnosť dozvedela, že si vo finále Wimbledonu zahrajú dve české ...



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britain_wimbledon_tennis_83888 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Michal Šíma akoby privolal neúspech Gauffovej a dôležitý bod v prospech jeho krajanky.


Ešte predtým, než sa celá športová verejnosť dozvedela, že si vo finále Wimbledonu zahrajú dve české tenistky, sa stalo niečo, čo sa môže považovať za neskutočne bizarné.

Komentátor Michal Šíma v priamom prenose "zakríkol" Coco Gauffovú, ktorá následne urobila dvojchybu. Hral sa tretí rozhodujúci set a supertajbrejk, kde bol stav 7:7 - víťazka musela získať 10 loptičiek, v prípade potreby sa musí triumfovať o dva body.

Na servise bola Američanka proti Karolíne Muchovej a vtedy žurnalista povedal: "Vytiahnem poslednú komentátorskú zbraň a la zakríknutie. Len jedna jediná dvojchyba za celý zápas a koľkokrát už Gauffová podávala druhý servis pod tlakom."

Následne svetová sedmička netrafila prvý servis - bol to out. Druhé podanie šlo len do siete a dvojchyba bola na svete - a druhá v dueli. Šíma tak akoby privolal neúspech Gauffovej a dôležitý bod v prospech jeho krajanky.

"Pardon, ale musel som to povedať. Niekedy vytiahnete to Gandalfovo kúzlo, keď už nič iné nezostáva," dodal český komentátor v priamom prenose.

Muchová zvládla super tajbrejk 12:10 a po víťazstve 2:1 na sety si v sobotu 11. júla zahrá svoje druhé grandslamové finále. O najcennejšiu trofej sa stretne v prvom rýdzo českom grandslamovom súboji o titul s Lindou Noskovou.


Zdroj: SITA.sk - Komentátor vytiahol Gandalfovo kúzlo. Privolal dvojchybu aj prehru českej súperky a zakríkol ju – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: grandslamový turnaj Wimbledon
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