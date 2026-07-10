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10. júla 2026
Postup Francúzov do semifinále MS 2026 rozvášnil aj fanúšikov v Londýne – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Po štvrtkovom štvrťfinále MS 2026 došlo v centre Londýna k násilnostiam medzi políciou a priaznivcami. Britská polícia zasahovala proti futbalovým fanúšikom v centre Londýna po štvrťfinálovom ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Po štvrtkovom štvrťfinále MS 2026 došlo v centre Londýna k násilnostiam medzi políciou a priaznivcami.
Britská polícia zasahovala proti futbalovým fanúšikom v centre Londýna po štvrťfinálovom triumfe Francúzov nad Maročanmi (2:0) na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Počas "násilných nepokojov" bol zranený jeden policajt a zadržali štyri osoby, uviedla londýnska polícia.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, na ktorých desiatky ľudí stáli na Edgware Road blízko Hyde Parku a niektorí hádzali fľaše a iné predmety na políciu. Tá uviedla, že problémy sa začali, keď ľudia zablokovali premávku na ceste.
"Incident sa eskaloval, keď skupina začala hádzať fľaše a odpaľovať petardy. Jeden policajt bol prevezený do nemocnice s poranením hlavy, pravdepodobne utrpel zranenie po zásahu sklenenou fľašou," informoval hovorca polície.
Uvedené udalosti poukazujú na napätú atmosféru po vyrazení Maroka z turnaja a vyvolali výrazné zásahy polície v centre britskej metropoly.
Zdroj: SITA.sk - Postup Francúzov do semifinále MS 2026 rozvášnil aj fanúšikov v Londýne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská polícia zasahovala proti futbalovým fanúšikom v centre Londýna po štvrťfinálovom triumfe Francúzov nad Maročanmi (2:0) na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Počas "násilných nepokojov" bol zranený jeden policajt a zadržali štyri osoby, uviedla londýnska polícia.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, na ktorých desiatky ľudí stáli na Edgware Road blízko Hyde Parku a niektorí hádzali fľaše a iné predmety na políciu. Tá uviedla, že problémy sa začali, keď ľudia zablokovali premávku na ceste.
"Incident sa eskaloval, keď skupina začala hádzať fľaše a odpaľovať petardy. Jeden policajt bol prevezený do nemocnice s poranením hlavy, pravdepodobne utrpel zranenie po zásahu sklenenou fľašou," informoval hovorca polície.
Uvedené udalosti poukazujú na napätú atmosféru po vyrazení Maroka z turnaja a vyvolali výrazné zásahy polície v centre britskej metropoly.
Zdroj: SITA.sk - Postup Francúzov do semifinále MS 2026 rozvášnil aj fanúšikov v Londýne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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